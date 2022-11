Xoc entre el PNB i Junts al Congrés per les seleccions catalanes i basques

El PNB ha defensat l’acord “històric” que ha aconseguit amb el PSOE per a impulsar la participació de les seleccions esportives autonòmiques en competicions internacionals “en determinades condicions”, i ha retret a Junts per Catalunya que pretengués “tirar-lo per terra” a través d’una esmena, a la tramitació de la qual s’ha oposat la formació basca. El grup basc al Congrés ha destacat que la proposta de Junts sobre aquest tema “no tenia la més mínima possibilitat de prosperar” i anul·lava el seu acord amb els socialistes.

De fet, la diputada de Junts Pilar Calvo ha acusat els nacionalistes bascos d’haver “vetat el somni de l’independentisme català” en no voler signar una esmena transaccional proposada per Junts que feia que la llei “no negués el dret a existir de les nacionalitats històriques a l’esport internacional”.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras / ACN

Acord PSOE-PNB

El grup basc al Congrés els ha respost recordant que va aconseguir un acord amb el PSOE per a la participació de les seleccions autonòmiques en competicions internacionals “en determinades circumstàncies”, la qual cosa suposa “un assoliment històric que fins avui no havia estat possible”. En aquest sentit, ha subratllat que “la proposta de Junts per Catalunya que motiva el veto de PNB a la seva tramitació es redacta modificant la literalitat d’aquest acord i dinamitant-lo”.

“Aquesta pretensió de Junts per Catalunya de tirar per terra l’acord aconseguit per PNB es presenta, a més, a última hora de la tarda d’ahir i sense que fos comunicat al PNB, malgrat que Junts per Catalunya coneixia la importància política i l’excel·lent acolliment social del pacte assolit”, ha afirmat.

Indignació basca

Al seu judici, “és encara més greu posar en risc un acord que ha costat molt aconseguir per a sotmetre a votació una proposta que no té possibilitats de tirar endavant”. “I aquest és un aspecte nuclear en aquest assumpte: la proposta de Junts per Catalunya no tenia la més mínima possibilitat de prosperar, però sí que anul·lava l’històric acord aconseguit per PNB i PSOE”, ha apuntat.

Per això, el PNB ha assegurat que “ni impedeix ni veta ni evita res amb la decisió adoptada” sobre l’esmena de Junts, “senzillament, perquè no es pot impedir, ni vetar ni evitar alguna cosa que no es produirà”. “És ben notori que PNB sempre ha defensat la participació de totes les seleccions esportives basques (i catalanes) en competicions internacionals d’aquells esports en els quals les seves federacions desitgin participar”, ha remarcat.