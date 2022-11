Tebas: “La digitalització de LaLiga és molt més que les xarxes socials”

El president de LaLiga, Javier Tebas, ha posat en valor en una entrevista concedida a la revista ‘Executivos’ el procés d’internacionalització i digitalització posat en marxa per l’organització en els últims anys, gràcies al qual s’ha reforçat el posicionament de la competició espanyola a nivell global.

“La internacionalització i la digitalització són reptes transversals. Nosaltres ara mateix tenim més de 12 oficines pel món, amb més de 60 empleats i altres tantes delegacions en diferents països. A més, quant a la digitalització, creiem que és molt més que el món de les xarxes socials. Hem creat una plataforma digital on tenim milions de dades d’usuaris dels últims 5 anys i que hem acabat la temporada passada, per a poder conèixer millor el seu comportament amb l’objectiu de poder donar-li la millor experiència possible. Han estat dos reptes que nosaltres ja hem afrontat i la millora de marca ha estat evident”, va assenyalar.

Destaca que prestigiosos rànquings confirmen aquesta millora. Per exemple, el mes de març passat, Brand Finance, líder mundial en consultoria independent de valoració i estratègia de marques, situava a LaLiga en el lloc 37 de les 100 marques amb major valor en la indústria de l’esport i l’entreteniment, sent l’única organització de l’àmbit de l’esport present en aquesta llista.

Així mateix, la classificació BrandZ, realitzada per la consultora Kantar, col·locava a LaLiga en el lloc 15 de marques més valuoses a Espanya, amb un valor de marca de 1.255 milions d’euros, per sobre de gegants com El Corte Inglés o multinacionals com Mango.

El potencial internacional de LaLiga va començar a forjar-se amb la fundació en 2017 de LaLiga Network, una xarxa internacional que serveix de suport per a convertir al futbol professional espanyol en un projecte global i que amb una ambiciosa estratègia d’expansió internacional ha aconseguit arribar a tots els racons del planeta. Ho confirmen xifres com els més de 160 milions de seguidors en xarxes socials, convertint-se en la competició més seguida en xarxes socials d’entre les cinc grans lligues d’Europa.

“En vuit anys hem crescut amb una estratègia especial per a, sobretot, poder estar en totes les parts del món, en 18 idiomes i en totes les xarxes socials que hi ha en el món. Aquesta és la clau: assistència física, millora de la marca i digitalització”, va assenyalar el màxim mandatari de LaLiga.

Una estratègia que assegura promet més resultats gràcies a, entre altres factors, els fons de CVC, que impulsaran no sols la competició en l’àmbit esportiu i d’infraestructures, sinó també en el terreny digital, tecnològic i de comunicació, ja que una part d’aquests gairebé 2.000 milions d’euros que ja reben 39 dels 42 clubs de LaLiga ha de ser destinada a la internacionalització i a reforçar la interacció amb els aficionats mitjançant estratègies que promocionin la competició i millorin l’experiència en el seu conjunt.