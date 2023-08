La consulta del rey aumenta la presión del PP al PNB por Feijóo

Este lunes el rey ha empezado oficialmente la ronda de consultas a los partidos para hacer su propuesta para la investidura. A pesar del batacazo que recibieron la semana pasada los populares durante la votación por la constitución de la presidencia del Congreso (solo 139 votos a favor de la candidata popular a la presidencia, Cuca Gamarra, de los 171 que esperaban), desde el PP insisten en la investidura de Alberto Núñez Feijóo. En declaraciones a la COPE, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, ha afirmado que si el rey designa Feijóo como candidato, este iniciará una ronda de contactos, y ha apuntado directamente el PNB (5 diputados), a quienes ha advertido que si rechaza un acuerdo con el PP acabará asumiendo un «papel irrelevante».

Desde el PNB, pero, se desentienden. En declaraciones a la Cadena Ser, el portavoz del PNB en el Congreso, Aitor Esteban, ha insistido de manera tajante que para los nacionalistas vascos «no hay ninguna vía para una investidura de Feijóo». «Lo hemos dicho toda la campaña electoral, durante meses y años, que no participaremos en ninguna operación donde haya Vox», reitera. De hecho, desde el PNB creen que la ronda de contactos del rey con los grupos es «un poco apresurada». Esteban considera que desde su formación no le podrán aportar ninguna información de valor porque no han tenido tiempo para reunirse con las diferentes formaciones: «No hemos tenido ninguna reunión para hablar, y no sé si el rey martes por la tarde podrá decir qué candidato propone, porque la inseguridad sobre las mayorías es absoluta», asegura.

Reunión del rey Felipe VI con la presidenta del Congreso, Francina Armengol / ACN

Ante la presión del PP, el portavoz vasco insta a Pedro Sánchez a explicar «un poquito» sus planes y los acuerdos con el resto de grupos parlamentarios: «Con el PSOE no hemos empezado a hablar, no hemos tenido ni una reunión y creo que el resto del arco parlamentario tampoco», asevera Esteban pidiendo más información para intentar sacar un poco de agua clara de la situación política actual.

Unas consultas sin participación independentista

El rey español ha puesto en marcha hace poco más de una hora la ronda de contactos con las formaciones. El primer encuentro ha estado con el diputado de UPN Javier Esparza. De hecho, desde UPN ya han dejado claro que solo apoyarán a una investidura del candidato de los populares. A lo largo del día el monarca continuará reuniéndose con las formaciones, pero no con todas, puesto que ERC, Junts, Bildu y BNG no asistirán a las audiencias. Los republicanos no han ido históricamente, y en cuanto a Junts, a pesar de que Laura Borràs sí que asistió el 2019, el actual portavoz, Míriam Nogueras, ya ha dejado claro que Junts no tiene nada a decirle al rey.