Mor una persona en un accident de trànsit a Alcarràs

Aquest dilluns al matí, la tragèdia ha tornat a envair les carreteres de Catalunya. Una persona ha mort en un accident de trànsit a la carretera A-2 a l’altura d’Alcarràs (Segrià). Segons detalla el Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís de l’accident a les 05:40 h d’aquest mateix matí. Tan bon punt s’han dirigit fins al lloc dels fets, els Mossos han posat en marxa una investigació per tal de determinar quins han estat els motius que han portat a col·lisionar dos camions, provocant així que un acabés bolcat.

A conseqüència de l’accident, ha mort una persona i hi ha diverses ferides de diversa consideració, però no es tem per la vida de cap d’elles. S’han activat 8 patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels Bombers i cinc ambulàncies i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). En aquests moments, hores després que es produís l’accident, l’A-2 ha quedat reoberta de nou, segons detallen des de Trànsit. Des que ha començat el 2023 ja són 100 les persones que han perdut la vida per accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Dos tècnics del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) / Europa Press

Mor un menor a l’AP-7

Fa poc menys d’una setmana, el dimecres 16 d’agost, un menor d’edat va perdre la vida en un accident tràgic a l’AP-7 a l’altura de Roda de Berà. L’accident va succeir quan diversos cotxes van col·lidir al quilòmetre 225,5. L’avís de l’accident es va rebre a les 21:12 hores, quan per causes que encara s’investiguen es va produir el xoc entre quatre turismes. A banda d’aquest menor que va morir, hi va haver deu ferits més, un de gravetat. L’home ferit greu va ser traslladat a l’hospital Joan XXIII de Tarragona juntament amb una dona ferida menys greu. A l’hospital del Vendrell hi van traslladar quatre ferits lleus i quatre persones més ateses pel Servei d’Emergències Mèdiques van ser donades d’alta al lloc dels fets.