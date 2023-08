Descobreixen un nou mètode per combatre el càncer de pulmó

Un equip d’investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l’Institut Català d’Oncologia l’Hospital de Bellvitge, ha descobert un nou mètode per combatre el càncer de pulmó. A través d’un assaig clínic dirigit a pacients amb càncer de pulmó amb metàstasi al cervell no tractades publicat aquest dimarts a la revista Journal of Clinical Oncology, els investigadors han pogut demostrar que la combinació de quimioteràpia i immunoteràpia aplicada des del moment del diagnòstic és eficaç tant al pulmó com al cervell. És a dir, permet atacar els dos fronts simultàniament.

En aquesta publicació, els investigadors expliquen que el càncer de pulmó és el tumor sòlid que fa metàstasi al cervell més freqüentment. És per això, que poder actuar en els dons punts d’afectació millora la qualitat de vida del pacient. De fet, asseguren que amb aquest nou mètode combinat es pot mantenir estable el tumor del cervell durant set mesos, moment en què la radioteràpia cranial es converteix en una acció essencial. Davant d’això, el doctor Ernest Nadal, cap del grup de recerca en tumors toràcics de l’IDIBELL i l’Institut Català d’Onocologia, i líder de l’assaig, celebra que aquest estudi ser “tan eficaç a nivell cerebral com a la resta del cos”: “Podem seguir administrant la quimio-immunoteràpia inclús quan s’ha hagut d’administrar la radioteràpia, permetent-nos actuar sobre la malaltia de tot el cos en tot moment”, apunta.

Quimioteràpia / Pixabay

Resposta positiva en els pacients

Segons assenyala l’estudi, més del 40% dels pacients redueixen parcialment o totalment la malaltia. Aquestes conclusions positives s’han obtingut a partir de l’anàlisi de 40 pacients a qui se’ls ha administrat Carboplatí i Pemetrexed com a quimioteràpia, combinat amb Atezolizumab, un anticòs que estimula la capacitat del sistema immunitari per atacar les cèl·lules canceroses. “Fins ara als pacients amb metàstasi cerebral se’ls excloïa dels assajos clínics si no havien sigut tractats prèviament amb radioteràpia cerebral. Nosaltres volíem dissenyar una aproximació terapèutica específica per ells. Per aquest motiu hem posat gran atenció en els efectes que tenia en el cervell aplicar el tractament sistèmic des d’un inici i posposar la radioteràpia”, explica l’investigador Jordi Bruna.