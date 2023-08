Un dels principals factors de risc per al càncer de pell és haver tingut butllofes per cremades durant la infantesa. Així ho explica el dermatòleg de l’Hospital Vithas Castelló, Gerard Pitarch, coincidint amb l’inici de l’època en què el sol resulta més perillós, l’estiu. “Molta gent desconeix que els nens són especialment sensibles al sol i que les cremades a la infantesa són un dels principals factors relacionats amb el melanoma”, explica el doctor. Per això, tothom, però en especial els nens, han d’utilitzar crema de factor alt, aplicada en abundància i cada dues hores.

La crema de protecció solar ha de ser resistent a l’aigua per garantir que els nens estaran protegits tota l’estona, i s’ha de complementar amb una gorra i ulleres de sol. En el cas dels nens menors de tres anys, per evitar el risc de cremades convé que no estiguin exposats al sol gaire estona. També han d’evitar estar al sol entre les 12 i les 16 hores.

La pell clara i les pigues, factors de risc

A banda de les cremades durant la infantesa, que són un dels factors de risc de patir càncer de pell, hi ha altres riscos a tenir en compte. El dermatòleg Pedro Lloret posa com a exemple tenir la pell clara, ja que en absència de molta melanina, la pell té menys protecció contra la radiació ultraviolada. “Tenir antecedents de cremades del sol, algun familiar amb càncer de pell o que el mateix pacient l’hagi patit també augmenta el risc de desenvolupar càncer de pell”, explica. Assenyala, per tant, que “haver tingut una o més butllofes de cremades pel sol de nen o adolescent augmenta el risc de desenvolupar càncer de pell d’adult”. “Les cremades pel sol a l’edat adulta també són un factor de risc”, afegeix.

Tenir moltes pigues també representa un major risc de patir càncer de pell, com també tenir lesions cutànies precanceroses com queratosi actíniques, haver rebut tractament de radiació per a l’èczema i l’acne o haver estat exposat a substàncies com l’arsènic.

Cal recordar que el dany provocat per les cremades i l’exposició solar és acumulatiu i, per tant, el risc de patir càncer de pell incrementa amb l’edat.

Els principals tipus de càncer de pell

El carcinoma basocel·lular, el carcinoma epidermoide i el melanoma són els principals tipus de càncer de pell. El dermatòleg Ruggero Moro adverteix que la incidència de càncer de pell “està en constant augment les darreres dècades”. Dels casos que es detecten, el 95% són càncer cutani no melanoma, i el 5% restant, melanoma, un càncer més agressiu. Segons la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer, enguany 8.049 persones seran diagnosticades de melanoma a l’estat espanyol.

“La majoria dels carcinomes basocel·lulars apareixen en àrees del cos exposades al sol, especialment on s’han produït cremades solars, encara que poden aparèixer pràcticament en qualsevol àrea corpòria. La seva capacitat de fer metàstasi és excepcional i sol passar en casos molt evolucionats”, explica.

El carcinoma epidermoide, el segon càncer de pell més freqüent, suposa fins a un 20% dels càncers cutanis no melanoma. Comparteix els mateixos factors de risc que el carcinoma basocel·lular i també pot aparèixer a qualsevol part del cos, però sol donar-se en àrees exposades crònicament a la llum solar com, per exemple, les orelles, la cara, les mans, els braços i les cames”. “El carcinoma epidermoide és un càncer potencialment agressiu i, per tant, el diagnòstic i el tractament precoç és fonamental”, afegeix.

El tractament per al càncer de pell depèn del tipus de càncer i l’estadi en el que es troba. Segons la dermatòloga de l’Hospital Vithas de Lleida Maria Reyes García, generalment el tractament és quirúrgic, com és el cas del melanoma, el carcinoma escamós i el carcinoma basocel·lular. Ara bé, hi ha altres càncers que permeten opcions terapèutiques menys agressives, com ara el carcinoma basocel·lular superficial, que pot ser tractat amb teràpia fotodinàmica. Aquest tractament consisteix en l’aplicació d’una crema fotosensibilitzant que produeix una reacció bioquímica que elimina les cèl·lules canceroses.