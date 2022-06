Ensenyar als infants a protegir-se del sol per prevenir el càncer de pell

La pell dels nens és més fràgil que la dels adults, per això els experts insisteixen en la importància de cuidar-la especialment, sobretot a l’estiu, quan la pell està més exposada a les agressions del sol. “El 39% dels nens es cremen sovint cada estiu”, segons va assenyalar la doctora Aurora Garre, Medical Màrqueting Manager en els laboratoris de dermocosmètica ISDIN, per la qual cosa els especialistes destaquen la importància d’ensenyar als nens a protegir-se del sol, prevenint així possibles lesions i malalties, inclòs el càncer de pell.

La doctora Garre va recordar que “les cremades solars en la infància són un dels majors factors de risc per a l’aparició d’un melanoma”. En aquest sentit, va manifestar que els estudis apunten al fet que “sofrir 5 cremades de pell abans dels 20 anys augmenta el risc de sofrir melanoma en un 80%”.

Per aquest motiu, va explicar que és important ser conscients, ja des de petits, de la importància d’una fotoprotección adequada per a prevenir els efectes que les radiacions solars poden tenir en la salut, des del fotoenvelliment prematur fins al càncer de pell.

Per a aconseguir aquesta conscienciació de la societat, els laboratoris ISDIN fa anys que duen a terme accions formatives, de la mà de professionals sanitaris, i per a donar visibilitat a aquesta problemàtica. Entre elles, la Campanya Escolar de Fotoprotecció que, amb 27 anys de trajectòria, ja ha format a més de 6 milions de nens i nenes, alumnes de les més de 10.000 escoles que han participat en la iniciativa.

“És molt important que des de l’escola incloguem contingut educatiu a altres nivells, més enllà del purament acadèmic, que fomenti la salut entre els petits”, va afirmar Ramon Fradera, director de l’Escola Ca Massallera de Sant Boi de Llobregat.

“D’aquesta manera, tot el que aprenguin a l’escola ho integraran en el seu coneixement d’una forma natural que els ajudarà a tenir uns hàbits més saludables en l’etapa adulta”, va afegir el docent. “És important que des de petits sapiguem que prendre el sol sense uns hàbits adequats pot tenir conseqüències en la salut de la nostra pell, no sols el més immediat i evident com les cremades, sinó a llarg termini, com el fotoenvelliment prematur o fins i tot el càncer de pell”, va afegir la doctora Aurora Garre.

Campanya

En la campanya han participat ja més de 6.000 professionals sanitaris, farmacèutics en la seva majoria, als quals en aquest 2022 s’incorpora personal mèdic per a crear un equip sanitari multidisciplinari. Per a aquests professionals, iniciatives com la de ISDIN ajuden al fet que la població en general doni més importància a la salut de la seva pell i a la protecció solar en concret.

“Des de la farmàcia, com a experts en salut, ajudem i assessorem les famílies en l’elecció del fotoprotector que més s’adapta a les necessitats de la pell. Amb campanyes com la de ISDIN tenim la possibilitat de portar aquest coneixement a les aules i ajudar al fet que els nens d’avui siguin adults fotoprotegidos demà”, va assegurar la farmacèutica Esther Collado.

La campanya d’enguany va finalitzar el 15 de juny amb una trobada de tots els participants en PortAventura World, una celebració que va reunir uns 200 nens i nenes, amb els seus professors, d’escoles de tota Espanya. També van ser presents alguns dels ambaixadors de ISDIN com la nedadora Ona Carbonell, qui reconeix la importància de personatges públics com ella per a ajudar a difondre missatges de conscienciació com el de ISDIN.

“Les persones amb una exposició pública tenim a la nostra mà la capacitat de fer arribar els missatges, de manera que és clau que siguem conscients d’aquesta responsabilitat a l’hora d’ajudar a conscienciar a les persones sobre temes tan importants com la salut i la prevenció del càncer de pell. La fotoprotección no és només una qüestió estètica i és important que la gent sigui conscient d’això”,va declarar.

ISDIN va indicar que des dels seus inicis està compromès “amb la prevenció del mal solar i el càncer de pell”. “Les companyies tenen una responsabilitat amb l’entorn, tant amb el medi ambient com amb les persones. En el cas de ISDIN treballem en molts sentits per a deixar un món millor”, va reconèixer la doctora Aurora Garre.

El laboratori espanyol realitza altres activitats de conscienciació per a les quals compta amb els ambaixadors de la marca, els ‘isdinlovers’. És el cas de la formació als ‘ballkids’ dels tornejos de tennis Barcelona Open Banc Sabadell i Mútua Madrid Open, en els quals enguany va participar el tennista Carlos Alcaraz.

Formació

La Campanya Escolar de Fotoprotecció de ISDIN consta de 4 passos que, en el cas de completar-se, permet al centre rebre l’acreditació de Escola Fotoprotegida. En primer lloc, la ‘Formació al Professorat. Es tracta de breus càpsules de vídeo després de les quals els docents han de completar un qüestionari en línia per a demostrar els coneixements adquirits.

La plataforma també inclou la Formació als Alumnes, que consta de material didàctic sobre la pell i la protecció solar adaptat per a alumnes d’entre 5 i 11 anys. Aquests materials estan dividits en tres nivells educatius: infantil (3r d’infantil i 1r de primària), mitjà (2n i 3r de primària) i superior (4t, 5è i 6è de primària).

Aquesta informació es pot completar amb una Visita d’un professional sanitari que ofereix una xerrada als nens i nenes, però també als pares, mares i professors. La plataforma compta amb material pedagògic per a facilitar la formació que dugui a terme el professional sanitari. Finalment, el quart pas és un Programa de Protecció Solar per al col·legi. Aquest consisteix en un manual de formació que ofereix als centres les pautes i recomanacions necessàries per a implementar polítiques de protecció solar integrades en els seus programes d’Educació per a la Salut.