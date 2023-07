L’Hospital de Bellvitge ‘dorm’ a les onze perquè els pacients descansin

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) té evidències que un bon descans nocturn incideix en la salut. Per això, l’Hospital de Bellvitge ha analitzat les alteracions de son dels pacients ingressats, entre les quals hi ha les interrupcions nocturnes a conseqüència de les cures requerides, el soroll de dispositius mèdics i altres pacients, la temperatura i l’excessiva il·luminació de l’habitació, amb la intenció de posar-hi remei. Per millorar tots aquests aspectes, la direcció infermera ha impulsat la iniciativa ‘L’hospital ja dorm’, un projecte pioner a Catalunya.

La Cap d’Àrea Infermera de Procés Nefrològic, Curta Estada i Unitat de Preparació de Pacients, Rosa Maria Sánchez Cabrera, i l’equip infermer van realitzar entre el maig i el juliol del 2019 un estudi per avaluar la qualitat del son dels pacients ingressats. Es van fer 118 enquestes a pacients i es va registrar els decibels durant 48 hores en diferents unitats i tots els torns. Els resultats i els suggeriments dels pacients van servir per posar en marxa aquest projecte que a partir d’ara millorarà el descans dels pacients ingressats a Bellvitge.

L’Hospital de Bellvitge / ACN

Els canvis que comporta la iniciativa

Arran d’aquest estudi s’han implantat a l’Hospital canvis en els horaris de neteja, en els horaris d’alguns tractaments farmacològics, s’han substituït les rodes dels carros i dels aparells i s’han instal·lat reguladors de llum. A més, Bellvitge s’ha afegit a la iniciativa SueñOn de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), que també posa el focus en què els pacients gaudeixin d’un descans reparador.

L’hospital també ha organitzat sessions d’informació per als infermers i ha reforçat la senyalització a les habitacions amb indicacions per als pacients, els acompanyants i els sanitaris. Els cartells que han situat recorden que a partir de les onze han de parlar fluix, silenciar els dispositius mòbils, apagar els llums i la televisió i abaixar les persianes. Per als pacients més susceptibles a la claredat, es farà entrega d’un antifaç. A més, els acompanyants només estaran permesos fins a les nou de la nit.

A les vuit del vespre els professionals hauran d’abaixar el llum del control d’infermeria i disminuir el volum dels timbres de trucada dels pacients. Entre les deu i les onze faran l’última ronda per valorar el pacient i el seu dolor, verificar que han complert les normes nocturnes, mantenir els llums apagats i tancar la porta. Si els sanitaris han d’entrar a les habitacions de nit ho faran amb una llanterna que ja se’ls ha entregat.