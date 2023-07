Així és l’app de Bellvitge que reduirà l’ansietat dels pacients de cirurgia

L’Hospital de Bellvitge està portant a terme diverses transformacions destinades a millorar la salut i el tractament dels seus pacients en tots els àmbits, tant el físic com el de la salut mental. Després de garantir el correcte descans dels pacients amb la iniciativa ‘L’Hospital ja dorm’, l’Hospital de Bellvitge ha impulsat una aplicació per millorar l’acompanyament dels pacients de cirurgia. Aquesta aplicació, anomenada ‘El Meu Quiròfan’, permetrà als pacients saber quin és l’abordatge que es farà durant la cirurgia, quines proves preoperatòries haurà de realitzar-se i quines són les recomanacions per tenir un bon postoperatori.

L’aplicació compta per ara amb 25 cirurgies d’onze especialitats, tot i que l’Hospital treballa per incloure’n més de forma progressiva fins a completar tots els tipus de cirurgies que es realitzen. D’aquesta manera els pacients estaran informats de tot el procés mitjançant continguts audiovisuals creats pels mateixos professionals que els operaran.

La idea de crear aquesta aplicació la va concebre la doctora Esther Méndez, metgessa adjunta del Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l’HUB, quan feia el seu treball de màster. Per tirar-la endavant, va utilitzar el finançament del premi eHealth Project, que li ha permès desenvolupar-la fins al punt que l’Hospital ha decidit dur-la a terme. Actualment, es pot accedir a ‘El Meu Quiròfan’ a partir de la descàrrega de l’aplicació oficial de l’hospital de Bellvitge, ‘El Meu HUB’. Està disponible per al sistema operatiu Android i per a iOs.

Pacients amb ansietat i angoixa per poca informació

Méndez va tenir aquesta idea quan feia pràctiques com a anestesiòloga. Va observar que malgrat que els pacients rebien informació sobre la cirurgia abans de realitzar-la, gairebé cap la retenia i quan arribava al quiròfan tenien angoixa i ansietat. Amb aquesta aplicació confia que els pacients podran obtenir més informació i retenir-la fins a reduir els nivells d’ansietat que experimenten quan han d’entrar a quiròfan.

“Aquesta és una eina digital que permetrà alfabetitzar el pacient amb informació sobre la seva cirurgia específica, com preparar-se i com es recuperarà; l’empoderarà perquè s’impliqui en el seu procés curatiu amb un rol actiu i capacitat de presa de decisions; i a més facilitarà la feina dels professionals”, explica la doctora Beatriz Rosón, adjunta a Direcció de Centre de Processos Transversals i Llista d’Espera Quirúrgica de l’hospital.

Informació pas a pas

Per poder controlar aquests nivells d’ansietat i angoixa, l’aplicació contindrà tota la informació necessària per als pacients abans, durant i després de l’operació. Dins de cada cirurgia els pacients trobaran la informació de forma endreçada i podran consultar els passos a seguir. Hi ha continguts sobre la consulta amb l’equip de cirurgia, les proves que se li demanaran, el seguiment que farà la infermera, la visita amb l’anestesiòleg i el procés d’admissió i hospitalització. També s’hi explicarà el procediment que se li farà a quiròfan amb il·lustracions anatòmiques així com què està previst que passi un cop hagi sortit de la cirurgia.

Pel que fa a la informació postoperatòria, el pacient podrà consultar els riscs i, d’aquesta manera, avançar-se a les possibles complicacions que es produeixin. També hi ha consells de fisioteràpia i nutrició.