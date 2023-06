L’OMS estudia un edulcorant utilitzat en begudes light pel seu potencial cancerigen

Els experts en càncer de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estan estudiant si un tipus d’edulcorant molt utilitzat en begudes ‘light’, l’aspartam, té potencial cancerigen. Aquesta substància està present a la majoria de begudes baixes en calories, en cereals, gelats, xiclets i gelatines. Tot i que encara s’està estudiant, les conclusions dels experts segurament no seran positives, el que plantejarà un problema per a la indústria dels productes ‘light’. Concretament, l’equip d’investigadors que ha posat sota la lupa aquesta substància és l’Agència Internacional d’Investigacions sobre el Càncer (IARC), un òrgan de l’OMS que s’encarrega d’avaluar el potencial cancerigen de certs productes o substàncies.

Segons va avançar Reuters -tot i que l’IARC no ho ha confirmat- els experts declararan pròximament l’aspartam com un “possible carcinogen per als humans”. Això significa que consumir aquest edulcorant pot augmentar el risc de desenvolupar càncer. Com es fa habitualment, la IARC revisarà la ingesta diària acceptable per no córrer riscos i avaluarà l’exposició alimentària a aquesta substància.

L’aspartam, un edulcorant molt utilitzat, podria ser cancerigen. Un grup d’experts de l’OMS està analitzant la substància, que s’utilitza molt en begudes ‘light’ / Pixabay

Per a què s’utilitza l’aspartam?

Principalment, l’aspartam s’utilitza com a edulcorant en les begudes baixes en calories, les que es coneixen com a ‘light’, en pastes de dents, en cereals i gelatines i com a substitut del sucre per als cafès, els iogurts o la rebosteria. Fins ara aquesta substància, que es va considerar segura el 1981, tenia establerta una ingesta diària acceptable de 40 mil·ligrams per quilogram de pes al dia. Els nous descobriments, això no obstant, podrien canviar aquesta recomanació. De fet, l’IARC va recomanar una revisió del risc de càncer d’aquest edulcorant tan utilitzat durant el període comprès entre el 2020 i el 2024. L’ens considerava que aquesta revisió era “d’alta prioritat”.