L’OMS dona per acabada l’emergència sanitària global per Covid

L’emergència sanitària global per Covid ha acabat després d’allargar-se durant més de tres anys. El passat 30 de gener de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va decretar l’alerta de sanitat públic internacional pel coronavirus i, aquest divendres, el director general de l’organisme, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciat que la situació ha arribat a la seva fi. Actualment, la mortalitat per la Covid-19 es troba en els seus nivells més baixos dels últims tres anys i gran part de la població mundial ja ha estat vacunada. L’organització ho ha fet públic a través d’un comunicat en què, tot i que insisteixen que la malaltia continua sent “un problema de salut”, ara ja no suposa “una emergència de salut pública i preocupació internacional”. Adhanom ha explicat que és una “decisió presa amb precaució”, però avisa que “no dubtarà a tornar a declarar l’emergència si la situació canvia”.

En concret, el món ha passat 1.221 dies en pandèmia per la Covid-19, des que es van detectar els primers casos d’aquest virus a la ciutat xinesa de Wuhan. Aquest dijous, el Comitè d’Emergència es va reunir i “va recomanar” al director general de l’OMS “declarar la fi de l’emergència de salut pública d’importància internacional” i, Adhanom, ha decidit “acceptar aquest consell”.

El director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anuncia la fi de la pandèmia | Europa Press

Situació actual a l’Estat espanyol

Aquest divendres, segons les dades que ha compartit l’ACN, a l’Estat espanyol s’han registrat 249 morts per coronavirus en els últims 14 anys. Des de l’inici de la pandèmia, la Covid-19 ha deixat 120.964 víctimes mortals a l’estat. En aquestes últimes dues setmanes també s’han detectat 20.773 nous infectats i la xifra total d’aquests anys s’eleva a 13.845.825. Als hospitals espanyols, actualment, hi ha 2.510 persones ingressades per aquesta malaltia -179 més que en l’últim recompte-, dels quals 109 es troben a l’UCI.