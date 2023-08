Amaia Montero reapareix amb una foto tranquil·litzadora

La cantant Amaia Montero ha passat uns mesos molt complicats pel que fa a la seva salut mental. La preocupació era absoluta i els missatges que ella anava deixant a les xarxes socials gens tranquil·litzadors. En canvi, aquest estiu sembla haver suposat un gir de 180 graus per a l’excantant de La Oreja de Van Gogh. Amaia Montero sembla haver superat els problemes que van propiciar el seu ingrés en un centre de salut mental i que van deixar els seus seguidors molt preocupats per una foto publicada per ella mateixa on se la veia amb molt mal aspecte. De fet, el mes de juliol va tenir una petita recaiguda com va confirmar la seva germana Idoia al programa ‘Espejo público’, on va dir que es mantindria al marge perquè estava travessant “un moment delicat”. Aquest mes d’agost, però, Amaia sembla trobar-se millor i ella mateixa ho ha compartit amb els seus seguidors a Instagram.

La cantant ha penjat una història on se la veu amb ulleres, un barret i roba d’estiu. A la foto se la veu somrient i gaudint de dies de vacances amb la seva germana Idoia, el seu principal suport. La seva germana és qui més a prop ha estat d’Amaia en els seus pitjors moments i ara també està en els bons.

La imatge tranquil·litzadora que ha compartit Amaia Montero a Instagram / Instagram

Aquesta fotografia tranquil·litza els fans de la cantant, que habitualment no penja massa contingut a Instagram. De fet, com a post fa un any que no penja cap imatge, tot i que va utilitzant esporàdicament les històries d’Instagram per relacionar-se amb els seus fans. Al maig, justament després de passar una greu crisi, va compartir una imatge amb la seva exparell, Gonzalo Miró. Prèviament, en els seus pitjors moments havia publicat una imatge amb un peu de foto que va preocupar els seus seguidors, ja que deia que la vida és “un partit de futbol” i ella “no troba les botes”.