Amaia Montero torna a preocupar els seus seguidors amb un altre problema de salut. La cantant ha estat ingressada a l’UCI d’un hospital madrileny després d’haver de ser operada, una intervenció que ha sortit a la llum poc després que saltessin totes les alarmes. Espejo Público ha estat el primer mitjà que ha sabut que ha estat malalta, una informació que han venut com si fos actual: “La cantant Amaia Montero està ingressada a l’UCI d’un hospital de Madrid”. Ara bé, Look insisteix que ja ha rebut l’alta i que el seu estat de salut no és tan greu com podia fer pensar aquest titular.

Asseguren que s’han posat en contacte amb fonts properes a ella, les qui reiteren que és mentida que encara estigui ingressada: “Ja és a casa”. No obstant això, reconeixen que ha necessitat atenció mèdica i que no ha estat gaire bé. Per què? El problema és la intervenció en un dit petit, una operació “gens alarmant“. Ara ja estaria bé, però diuen que és cert que ha hagut de passar per la unitat de cures intensives.

El que està clar és que, encara que realment no hagi estat res greu, ha hagut de ser operada i d’estar uns dies ingressada. Parlem d’un problema de salut que torna a col·locar-la en la primera línia mediàtica i que dona ales als fans a tornar-se a preocupar per ella. Molts creuen que continua en un mal moment i que trigarà en aixecar el cap, encara que no se sàpiga massa cosa més sobre el seu estat.

Amaia Montero ha estat ingressada a l’UCI | Antena 3

Amaia Montero no parla públicament des de fa gairebé un any

Amaia Montero continua sense pronunciar-se públicament, un silenci mediàtic que manté des de fa pràcticament un any quan va acomiadar-se en el seu perfil d’Instagram: “I aquí estic jo, mentre intento sortir bé a la foto. Sempre he cregut que aquesta vida és un partit de futbol i jo no trobo les meves botes. Només que hi ha una cosa que no canvia, vosaltres, el temps i tot aquest amor. Tornaré i ho donaré tot com sempre, no canvio la xifra de la meva vida per res. Sigueu feliços, gaudiu dels vostres i del que és important i val la pena. Jo ho faig i soc molt feliç. Ens veiem aviat”.

Amaia Montero s’acomiadava així de les xarxes | Instagram

Deia que tornaríem a saber d’ella aviat i ha pasast gairebé un any des d’aquella promesa. Diversos amics han assegurat que la veuen una mica millor, així que els fans hauran de confiar que sigui cert que no està tan greu com es pensa.