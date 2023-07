Amaia Montero vuelve a preocupar sus seguidores con otro problema de salud. La cantante ha sido ingresada en la UCI de un hospital madrileño después de tener que ser operada, una intervención que ha salido a la luz poco después de que saltaran todas las alarmas. Espejo Público ha sido el primer medio que ha sabido que ha estado enferma, una información que han vendido como si fuera actual: «La cantante Amaia Montero está ingresada en la UCI de un hospital de Madrid». Ahora bien, Look insiste que ya ha recibido el alta y que su estado de salud no es tan grave como podía hacer pensar este titular.

Aseguran que se han puesto en contacto con fuentes próximas a ella, quienes reiteran que es mentira que todavía esté ingresada: «Ya está en casa». Sin embargo, reconocen que ha necesitado atención médica y que no ha estado muy bien. ¿Por qué? El problema es la intervención en un dedo pequeño, una operación «nada alarmante«. Ahora ya estaría bien, pero dicen que es cierto que ha tenido que pasar por la unidad de cuidados intensivos.

Lo que está claro es que, aunque realmente no haya estado nada grave, ha tenido que ser operada y de estar unos días ingresada. Hablamos de un problema de salud que vuelve a colocarla en la primera línea mediática y que da alas a los fans a volverse a preocupar por ella. Muchos creen que continúa en un mal momento y que tardará al levantar la cabeza, aunque no se sepa demasiada cosa más sobre su estado.

Amaia Montero ha sido ingresada en la UCI | Antena 3

Amaia Montero no habla públicamente desde hace casi un año

Amaia Montero continúa sin pronunciarse públicamente, un silencio mediático que mantiene desde hace prácticamente un año cuando se despidió en su perfil de Instagram: «Y aquí estoy yo, mientras intento salir bien en la foto. Siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas. Solo que hay una cosa que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Volveré y lo daré todo como siempre, no cambio la cifra de mi vida por nada. Sed felices, disfrutáis de los vuestros y del que es importante y merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz. Nos vemos pronto».

Amaia Montero se despedía así de las redes | Instagram

Decía que volveríamos a saber de ella pronto y ha pasado casi un año desde aquella promesa. Varios amigos han asegurado que la ven algo mejor, así que los fans tendrán que confiar que sea cierto que no está tan grave como se piensa.