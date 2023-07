La família d’Amaia Montero preocupa encara més: “Moment delicat”

Amaia Montero ha estat ingressada a l’UCI d’un hospital de Madrid durant deu dies, una notícia que torna a col·locar-la a primera línia mediàtica. Ara que pràcticament no es parlava dels seus problemes de salut, torna a la palestra amb una informació que preocupa una altra vegada als seus seguidors. El darrer any ha estat molt difícil per a ella i els seus amics han estat molt preocupats. Últimament havien anat dient que la veien una mica millor, però aquestes bones notícies han quedat en segon pla ara que se sap que ha necessitat atenció mèdica.

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò d’aquest ingrés i han tret a la llum que, en realitat, ha hagut d’estar aquest temps a l’UCI perquè acaba de sortir d’una operació. La intervenció ha estat en un dels dits petits de la mà, així que aparentment no ens trobaríem davant d’un problema exageradament greu. Els metges li han donat l’alta i ja es troba a casa, però la família continua preocupada per ella. De fet, la mare ha demanat a les revistes que la deixin en pau. Això sí, ha agraït que tothom s’estigui preocupant per ella.

Amaia Montero ha estat operada del dit d’una mà

Ara és la germana d’Amaia Montero qui ha volgut dir la seva. Li han preguntat per l’estat de la cantant i el problema és que ha deixat anar unes declaracions que tornen a angoixar. Si saber que l’operació havia estat poca cosa, ara la preocupació reneix per culpa del que ha dit la germana a un reporter d’Espejo Público: “Ha dit que vol mantenir-se al marge, però que agraeix que ens preocupem. Ha demanat que mantinguem el respecte cap a ells i que entenguem que aquest és un moment delicat. Ens ha dit que l’enxampàvem mentre esperava una demanda d’urgència. Hem notat que tenia la veu apagada i un to preocupant”, ha afegit el periodista.

Amaia Montero ha estat ingressada a l’UCI | Antena 3

Pel que fa a la intervenció en si, hauria aclarit que Amaia Montero s’hauria trencat un dit de la mà i que el problema és que el postoperatori s’hauria complicat més del que es pensaven. Estaria fora de perill, però això no vol dir que estigui 100% bé i encara més tenint en compte tot el que ha passat darrerament.