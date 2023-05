Amaia Montero reapareix en una foto amb l’ex i explica com la veu

Amaia Montero ha reaparegut públicament en una fotografia que la mostra amb molt millor cara, el que ha tranquil·litzat força els seguidors que estaven pendents d’ella des que patís una crisi d’ansietat. La cantant, famosa pel seu exitós paper a La Oreja de Van Gogh, ha publicat una fotografia en el seu perfil d’Instagram després de mesos en silenci.

Fonts properes a ella han assegurat que va tocar fons i que va haver d’ingressar en un centre. Ara, ja més recuperada, estaria tornant a quedar amb els amics que han estat al seu costat en aquest moment tan complicat. Entre ells destaca Gonzalo Miró, un dels seus ex, amb qui apareix en la imatge que acaba de compartir.

Amaia Montero reapareix en una foto amb l’ex | Instagram

L’ex d’Amaia Montero, Gonzalo Miró, dona informació sobre el seu estat actual

Maquillada, guapa i somrient; així apareix al costat del presentador amb qui va ser parella durant un any i mig. Van trencar el 2011, però sempre s’han dedicat paraules maques i aquest retrobament demostra que continuen mantenint una relació boníssima. Ha estat ell qui ha parlat de l’estat de salut actual d’Amaia Montero davant dels micròfons d’Europa Press: “Cada vegada queda menys per al seu retorn als escenaris. Crec que és evident que està moltíssim millor i que tornarem a veure la seva millor versió, d’aquí a poc. No vull ser jo qui posi data perquè no és la meva feina, però ja veureu que la veurem aviat a sobre d’un escenari”.

I ha insistit que totes les novetats sobre ella són positives: “He parlat amb Amaia i crec que aviat tindrem informació sobre ella. Ja ho he dit alguna vegada, que queda menys. Tots estem desitjant que torni amb més força i estic encantat de parlar d’ella, però no soc el portaveu oficial”.

Gonzalo Miró i Amaia Montero, quan eren parella | Europa Press

Des de la revista Semana, per la seva banda, expliquen que la mare d’Amaia Montero ha tingut un paper clau en la seva recuperació: “La mare no li ha deixat anar la mà des que Amaia ingressés en una clínica de Navarra el passat mes d’octubre. Ha estat a la seva ombra perquè recuperi la seva essència. Ella és qui ha protegit la filla durant aquests mesos, la que l’ha ajudat a redreçar la seva vida i qui l’ha mantingut allunyada de les informacions que es publicaven sobre ella”.