Amaia Montero, desapareguda per poder recuperar-se: “Està lluitant”

Amaia Montero ha tingut molts problemes en els últims mesos, els que han estat durs per a ella perquè ha estat deprimida i ha hagut de ser ingressada. La cantant, coneguda per ser la vocalista històrica de La oreja de Van Gogh, ha reaparegut recentment en unes imatges que la mostraven amb la mirada perduda. Els testimonis d’aquell moment van assegurar que semblava despistada, el que va accentuar la preocupació que l’envolta.

Sembla que a la família no els va agradar que es publiqués aquesta fotografia de l’artista, ja que creuen que està millorant i això no ho demostra: “No és agradable i no es pot entendre”, diuen a El Español sobre la filtració d’aquestes instantànies. Ells mateixos han explicat que va necessitar aïllar-se a la clínica perquè havia patit un quadre d’estrès i ansietat mentre prepara el nou disc, una etapa que la té intranquil·la.

Amaia Montero reapareix després de l’ingrés | Telecinco

És per això que els metges li han recomanat “repòs i tranquil·litat”, el que ha seguit durant les vacances de Nadal tal com revela gent propera: “A poc a poc, va enfortint-se i està lluitant“. De moment, no té cap data de retorn a la música però es descarta el seu retorn fins d’aquí a un temps.

Els amics d’Amaia Montero desitgen que es recuperi i que torni enfortida d’aquesta etapa

Amics d’Amaia Montero li han donat ànims i li han desitjat que es recuperi aviat, com per exemple Gonzalo Miró: “Jo l’estimo molt, ja ho sabeu. Amaia és una gran persona i amb un cor que no li cap al pit. Crec que tots tenim males èpoques”, va dir fa unes setmanes. Ara és un altre conegut de la cantant el que deixa clar que aquesta situació tan complicada pot ajudar-la: “Dels pitjors moment sorgeixen grans coses. Tant de bo estigui agafant inspiració i tregui un disc boníssim, que és el que volem aquells que l’admirem”.