Vox votará ‘sí’ a Feijóo después de jugar con que podía votar que ‘no’

Este martes por la mañana el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha encontrado con Felipe VI para comunicarle su voluntad de apoyar en una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo. Se trata de una decisión que no sorprende, a pesar de que ya hace días que la extrema derecha sacaba pecho y jugaba a hacer creer que quizás votaría que no a los populares si no se cumplían un mínimo de condiciones. De hecho, amenazaba de volver a repetir la jugada que ya hicieron en el Congreso hace poco menos de una semana. Abascal ha informado en una rueda de prensa desde el Congreso en la cual no ha aceptado preguntas que la única condición que han puesto al PP a cambio de su apoyo es que pongan fin al «cordón sanitario» contra Vox.

El líder de la formación de extrema derecha asegura que han tomado esta decisión para hacer frente a una posible investidura de Pedro Sánchez. Abascal cree que España está «amenazada» por los pactos de Sánchez con «los herederos del terrorismo» y «un prófugo de la justicia», refiriéndose a los vascos y al independentismo, respectivamente: «Apoyaremos una investidura de Feijóo con la condición que no colabore con el cordón sanitario que se quiere levantar contra Vox», sentencia el líder ultra.

El líder de Vox, Santiago Abascal, en audiencia con el rey Felipe VI / ACN

Ahora bien, a pesar de que Vox se compromete a votar a favor de la investidura de Feijóo, el candidato de los populares continúa sin obtener los votos necesarios para poder ser investido. Con las informaciones actuales, una investidura de Feijóo tendría los votos asegurados de 172 votos, todavía insuficientes: los 137 del PP, los 33 de Vox, el de UPN y el de CC.

Ronda de consultas

Este martes por la tarde, el monarca español, Felipe VI, dará por finalizada la ronda de consultas que empezó este pasado lunes por la mañana y decidirá si propone algún candidato a ser investido. El último candidato con quien se reunirá el rey será el mismo Feijóo.