Ayuso tracta d’inexpert Feijóo per intentar negociar amb el PSOE

El PP ha volgut fer un acte de germanor entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president del partit, Alberto Núñez-Feijóo, però no ha acabat de sortir bé del tot. En el discurs, Ayuso ha fet veure que donava suport a Feijóo per aconseguir la seva investidura, però realment l’ha deixat en ridícul amb el vocabulari que ha utilitzat. De fet, l’ha titllat de ‘bisoño‘, una paraula que en castellà vol dir “nou i inexpert”, per intentar negociar amb el PSOE per tirar endavant la seva investidura.

“Obrim els ulls. La base social del PSOE ha canviat. Ja no és la igualtat que tant han utilitzat. No ens n’adonem, apel·lem de forma ‘bisoña’ -és a dir, ingènua o inexperta- a un partit els principis del qual han desaparegut, uns suposats valors socialistes que ja no existeixen. La vella guàrdia és maltractada i han fabricat un monstre que ja no respon al seu amo, al seu creador”, ha reblat Ayuso durant la seva intervenció. “La política nacional està passant per un moment molt difícil, en què ens trobem per primera vegada amb un front que té com a objectiu debilitar Espanya i transformar-la amb debats absurds com la suposada plurinacionalitat i el feminisme d’última hora“, ha avisat.

Així, ha deixat en ridícul a Feijóo per la manera com està portant les negociacions un dia després que supliqués a Pedro Sánchez que li permeti governar durant dos anys a canvi de sis pactes d’Estat. Ho ha dit a Collado Villalba, en un acte dels populars davant la plana major del partit i davant del mateix Feijóo, que ha aplaudit el seu discurs.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid | Europa Press

Ayuso es lloa a ella mateixa i les seves polítiques

Una part de les declaracions d’Ayuso han contribuït a maquillar una mica aquests retrets per les negociacions amb el PSOE, ja que ha dit que Feijóo “és un home amb principis que ha vingut a la política a servir” i ha fet “un pas endavant per representar tots els espanyols que no suporten la pèrdua de sobirania, de valors i principis”. Aquesta, però, ha estat l’única part on l’ha lloat, perquè les següents intervencions les ha dedicat a lloar-se a ella mateixa i les polítiques que ha aplicat a la comunitat que governa, que segons ella “frenen el discurs i el negoci dels nacionalismes”.