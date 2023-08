El PSOE rebutja Feijóo: “De voler derogar el ‘sanchisme’ a suplicar-l’hi”

Aquest dimecres al matí, Alberto Núñez Feijóo ha implorat a Pedro Sánchez que el deixi ser el nou president espanyol durant dos anys a canvi del seu suport. Una proposta que els socialistes no han trigat a rebutjar: “Ens està oferint un acte de dos anys amb Vox per derogar el ‘sanchisme’?”, ha preguntat després de la reunió la portaveu de l’executiva del PSOE i ministra d’Educació en funcions, Pilar Alegría. “Feijóo ha passat de voler derogar el ‘sanchisme’ a suplicar al ‘sanchisme'”, etziba Alegría amb fermesa.

Des del PSOE veuen aquesta reunió proposada per Feijóo com una mostra desesperada per aconseguir el seu suport, ja que veuen com les possibilitats de governar els quatre anys cada vegada són menors: “Els diré que ens ha intentat convèncer-nos de derogar el ‘sanchisme’, però he de reconèixer que li ha faltat aptituds de persuasió a Pedro Sánchez”, ha dit Alegría amb un to irònic. De fet, en aquest sentit, els socialistes acusen el líder del PP d’actuar amb “cinisme” per haver demanat que deixin votar la llista més votada quan propis populars no ho han permès a Extremadura, Canàries i a diversos ajuntaments.

Veient que el PP no té el suport necessari per aconseguir la majoria de vots a favor a la cambra baixa, la portaveu socialista demana al líder del PP que actuï amb el “màxim respecte al PSOE” i no intenti rascar vots de sota les pedres entre les files socialistes: “És intolerable que el PP faci crides contínues al transfuguisme“, sentencia.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, presideix l’executiva del partit després de la seva reunió amb Feijóo / PSOE

Catalunya, el centre de les negociacions

A la reunió a porta tancada que ha tingut lloc aquest matí entre Feijóo i Sánchez, Catalunya ha tornat a ser un dels epicentres de les negociacions. Feijóo, com sempre, ha criticat el poder que té l’independentisme en aquestes converses i critica que la governabilitat espanyola estigui en mans de les formacions catalanes. El PSOE, però, ha volgut rebatre aquest discurs dels populars, i assegura que actuaran de manera “coherent” amb “la política que hem desplegat els últims cinc anys” en favor del “retrobament i la convivència”. Unes polítiques, però, que sembla que no són suficients per a l’independentisme, motiu pel qual, a hores d’ara, no estarien disposades a donar suport a una investidura de Sánchez.