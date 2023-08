Protecció Civil reactiva l’alerta per inundacions a Catalunya

Protecció Civil ha reactivat de nou aquest dimecres al matí l’alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest vespre i nit en diferents indrets de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les comarques del litoral i el prelitoral central poden tornar a partir aquest vespre i matinada fortes precipitacions com les que s’han produït aquesta passada nit i que, per exemple, a Teià (Maresme) van deixar 88,7 litres/m2 i carrers inundats.

La precipitació, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, pot anar localment acompanyada de tempesta i de calamarsa o pedra de forma puntual. Serà d’intensitat entre feble i moderada i acumularà quantitats minses o poc abundants, si bé puntualment podrà ser forta o torrencial, i entre molt abundant i extremadament abundant al sector central del litoral i el prelitoral.

Un cotxe enmig d’un aiguat / ACN

La previsió és que les pluges puguin superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts al Barcelonès i Maresme, i els 20 litres per metre quadrat a la resta de comarques del litoral i prelitoral central aquest vespre i fins a la matinada. De fet, en aquestes comarques es manté la probabilitat de superar-se el llindar d’acumulació de pluja de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

D’altra banda, a les comarques de la Catalunya Central i de Girona també hi poden haver precipitacions intenses aquesta tarda i vespre, amb la previsió que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.

Una catorzena de comarques en alerta

Així mateix, l’SMC ha activat avisos per intensitat i acumulació de pluja en catorze comarques: Solsonès, Gironès, Berguedà, Osona, Selva, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès i Tarragonès. Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat per aquestes comarques, i especialment no circular ni travessar rieres o zones inundables ni a peu ni amb el vehicle.