MÉTEO | Tarda de tempestes a l’espera d’una gota freda a Catalunya

L’episodi de pluges que viu a Catalunya des del cap de setmana no es dona per acabat i avui es manté la probabilitat de la probabilitat de ruixats i tempestes localment fortes i amb calamarsa a Barcelona i Girona. A més, els meteoròlegs apunten a la possibilitat que una gota freda passi per Catalunya aquest cap de setmana.

Les tempestes fortes ja han començat de matinada, amb registres puntualment abundants al Maresme i al Barcelonès. Per exemple, gairebé 80 mm al Masnou o més de 50 mm a Caldes d’Estrac. El dia donarà una pausa a les precipitacions, que s’activaran entre la tarda i el vespre, que serà quan apareguin de nou les tempestes.

Serà possible algun xàfec al litoral central o al litoral nord de Tarragona així com al Prepirineu. La precipitació anirà acompanyada localment de tempesta i de calamarsa o pedra. Serà d’intensitat entre feble i moderada i acumularà quantitats minses o poc abundants, si bé puntualment podrà ser forta o torrencial, i entre molt abundant i extremadament abundant al sector central del litoral i el prelitoral.

Així mateix, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per intensitat i acumulació de pluja en catorze comarques: Solsonès, Gironès, Berguedà, Osona, Selva, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès i Tarragonès.

Temperatura amb pocs canvis

El dia d’avui no porta novetats respecte a les temperatures, que es mantenen en valors 3 o 4 graus per sota de la mitjana per a l’època i, en general, tindrem temperatures màximes que oscil·laran entre els 23 i 26 graus. La màxima quedarà més curta en punts del nord-est on descarreguin els ruixats de tarda, i també en alguns trams de la costa. Els valors més alts arribaran als 29-30 graus a les Terres de l’Ebre i per Ponent.

S’aproxima una DANA

Una depressió aïllada en nivells alts (DANA), també coneguda com a gota freda, podria escombrar Catalunya el cap de setmana i deixar pluges “quantioses i extenses”. Així ho afirma el meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, en un tuit a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, on també diu que tot dependrà de l’evolució d’aquests dies.

Crec que no em puc aguantar. La sortida de @ecwmf d'aquest vespre, és a dir, els darrers mapes més fiables, són realment favorables pel que fa precipitacions quantioses i extenses a CAT el cap de setmana. Intentaré aguantar-me a divendres. @eltempsTV3 @meteocat https://t.co/clPSdWImbU — MeteoMauri (@MeteoMauri) August 29, 2023

El meteoròleg de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) Juan Jesús González Alemán afegeix que “els models apunten que una DANA extremadament intensa (per a l’època) podria afectar la península” i calcila que el grau de possibilitat que s’acabi consumant és proper al 70%.