Cop d’estat al Gabon

Un grup de membres de l’Exèrcit de Gabon, país de l’Àfrica central, ha anunciat aquest dimecres la presa del poder, minuts després que les autoritats gaboneses oficialitzessin la reelecció del president Ali Bongo, en haver rebut el 64,27% dels vots a les eleccions generals que es van celebrar aquest dissabte al país africà.

“Aquest dia, 30 d’agost de 2023, les Forces de Defensa i de Seguretat, reunits al Comitè per a la Transició i la Restauració de les Institucions (CTRI), en nom del poble gabonès i garant de la protecció de les institucions, hem decidit defensar la pau posant fi al règim vigent“, ha declarat un dels militars en un discurs televisat.

Institucions dissoltes i fronteres tancades

Per això, han anul·lat les eleccions generals i els resultats, han dissolt totes les institucions i han tancat les fronteres “fins a nou avís”. “Fem una crida a la calma i la serenitat a la població, a les comunitats dels països germans assentats al Gabon i als gabonesos a la diàspora”, ha afegit el portaveu militar, que ha mostrat el seu “compromís amb el respecte davant la comunitat” nacional i internacional”.

El president de Gabon, Ali Bongo, en una foto d’arxiu / Europa Press

Mig segle de poder

El rival de Bongo, el candidat opositor Albert Ondo Ossa, hauria rebut el 30,77% dels vots, un dia després que la seva coalició, Alternancia 2023, apuntés a l’existència d’unes tendències “molt favorables” al recompte dels vots i reclamés al mandatari l’organització d'”un traspàs pacífic del poder” en un país on no hi ha límits als mandats presidencials i on l’actual dirigent continua la dinastia política iniciada pel seu pare, Omar Bongo, fa més de mig segle. De fet, el govern de Gabon havia anunciat un toc de queda a tot el país i tall l’accés a Internet dissabte al vespre, mentre s’acabava la votació a les principals eleccions nacionals per als nous líders locals, els legisladors nacionals i el pròxim president de Gabon.