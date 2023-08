L’Audiència Nacional ratifica l’arxivament del cas dels “3.000 milions” dels Pujol

Nova interlocutòria del titular del jutjat central d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, sobre el cas Pujol. Una resolució que certifica i ratifica l’arxiu de la peça Drago de la instrucció, basada en l’activitat d’Oleguer Pujol, i de la qual va sorgir la famosa investigació dels “3.000 milions” que, suposadament, tenia amagats la família de l’expresident. Una investigació que s’ha allargat fins a 9 anys i mig. La interlocutòria, de tres pàgines, a la que ha tingut accés El Món, tomba els recursos de reforma i subsidiaris d’apel·lació que van interposar el ministeri fiscal, l’advocacia de l’Estat, Podem i l’empresa Grand Tibidabo, a l’arxiu decretat el passat 13 de juliol.

En la resolució, el magistrat insisteix que “no resulta justificada la perpetració de cap delicte, perquè no hi ha cap diligència que així ho avali”. De fet, fa una passa més enllà assegurant que “cap diligència ha confirmat ni de manera indiciària els fets que s’investigaven”. Els delictes de la instrucció eren blanqueig de diners que provenien de les comissions per la venda de locals de les sucursals del Banc de Santander. “No hi ha cap base probatòria per acordar una altra resolució que no sigui la de sobreseïment”, sentencia el magistrat. “No es pot sustentar l’acusació a Oleguer Pujol”, afegeix.

Part dispositiva de la resolució de Pedraz que confirma l’arxiu de la peça dels 3.000 mil milions/Quico Sallés

9 anys i mig d’investigació

La peça Drago és una investigació separada oberta l’any 2014 dins la causa de la família Pujol. La instrucció tenia per objectiu esbrinar l’origen dels diners que va invertir Oleguer Pujol així com la resta de set investigats en diverses operacions immobiliàries de l’empresa Drago Capital i determinar inversions en diferents productes financers i aportacions al fons Drago Real Estate Partnerts”. La fiscalia sostenia que s’havia registrat una operativa per “amagar i blanquejar les comissions” que diferents persones haurien rebut a través d’estructures societàries radicades en altres països i a través de subcontractacions per evitar “el coneixement per part de la Hisenda Pública”.

A mesura que les investigacions van anar avançant l’acusació es va anar desfent, i en els darrers dos anys, el jutge va anar arxivant la causa respecte de la resta d’encausats, mantenint fins a darrera hora, la imputació d’Oleguer Pujol. Però el passat 13 de juliol, Pedraz va considerar que no hi havia cap motiu per mantenir oberta la causa. En la nova resolució, el jutge és més generós en les explicacions i, fins i tot, recorda que Oleguer Pujol va regularitzar la seva situació tributària abans de ser imputat. En aquesta línia, el jutge també emfatitza que una de les aportacions denunciades per la fiscalia eren de l’any 2004, i la investigació d’Oleguer Pujol no va començar fins al primer d’Octubre de 2014, per tant, estaria més que prescrit. Ara tant fiscalia, com l’advocacia de l’Estat així com la resta de parts tenen cinc dies per informar si formulen al·legacions per a un recurs d’apel·lació a la Sala de l’Audiència Nacional.