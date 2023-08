El líder del grup Wagner, enterrat en secret i sense la presència de Putin

El líder del grup Wagner, Ievgueni Prigojin, que va morir en estranyes circumstàncies la setmana passada, ha rebut sepultura aquest dimarts a Sant Petersburg. La cerimònia ha estat a porta tancada, de fet ha estat gairebé secreta, i no ha comptat amb la presència del president de Rússia i anteriorment bon amic de Prigojin, Vladímir Putin. Recentment, després que el grup de mercenaris es revoltés, Prigojin es va convertir en el gran enemic de Putin i poc després l’avió en el qual viatjava per tornar a Rússia es va estavellar. Putin havia promès que no hi hauria represàlies per als revoltats, però tot apunta que finalment no ha estat així. El Kremlin, però, ha titllat de “mentida absoluta” que Putin sigui darrere de la mort de Prigojin, unes acusacions que ha anat filtrant la intel·ligència occidental sense acabar-se de mullar.

Juntament amb ell, a l’avió hi viatjava la plana major de l’empresa de mercenaris i tots ells van morir a conseqüència d’un accident que molts dirigents europeus atribueixen al Kremlin. Aquest dimarts ha estat enterrat en un cementiri de la seva localitat natal en una cerimònia íntima de la qual el seu entorn només ha informat un cop duta a terme. Putin no hi ha estat present.

Mercenaris del grup Wagner que es van revoltar contra Vladímir Putin comandats per Ievgueni Prigojin / Europa Press (EP)

Diumenge un comitè va confirmar la seva identitat després de l’accident

Prigojin ha estat enterrat després que diumenge passat un comitè d’investigació rus confirmés que una de les víctimes del presumpte accident era el líder dels mercenaris. Els deu cossos recuperats després de l’accident d’avió han estat identificats i corresponen als homes de confiança de Prigojin, que també formaven part del grup Wagner que es va revoltar fa unes setmanes i que després va recular.