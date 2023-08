El líder del grupo Wagner, enterrado en secreto y sin la presencia de Putin

El líder del grupo Wagner, Ievgueni Prigojin, que murió en extrañas circunstancias la semana pasada, ha recibido sepultura este martes en San Petersburgo. La ceremonia ha sido a puerta cerrada, de hecho ha sido casi secreta, y no ha contado con la presencia del presidente de Rusia y anteriormente buen amigo de Prigojin, Vladímir Putin. Recientemente, después de que el grupo de mercenarios se sublevara, Prigojin se convirtió en el gran enemigo de Putin y poco después el avión en el que viajaba para volver a Rusia se estrelló. Putin había prometido que no habría represalias para los sublevados, pero todo apunta a que finalmente no ha sido así. El Kremlin ha tildado de «mentira absoluta» que Putin esté detrás de la muerte de Prigojin, unas acusaciones que ha ido filtrando la inteligencia occidental en los últimos días.

Junto con él, en el avión viajaba la plana mayor de la empresa de mercenarios y todos ellos murieron a consecuencia de un accidente que muchos dirigentes europeos atribuyen al Kremlin. Este martes ha sido enterrado en un cementerio de su localidad natal, en una ceremonia íntima de la cual su entorno solo ha informado una vez llevada a cabo. Putin no ha estado presente.

Mercenarios del grupo Wagner que se sublevaron contra Vladímir Putin comandados por Ievgueni Prigojin / Europa Press (EP)

El domingo un comité confirmó su identidad después del accidente

Prigojin ha sido enterrado después de que el pasado domingo un comité de investigación ruso confirmara que una de las víctimas del presunto accidente era el líder de los mercenarios. Los diez cuerpos recuperados después del accidente de avión han sido identificados y corresponden a los hombres de confianza de Prigojin, que también formaban parte del grupo Wagner que se sublevó hace unas semanas y que después reculó.