Aquest és el poble de Catalunya considerat el millor del món

Un petit poble de Catalunya ha entrat al rànquing de l’Organització Mundial del Turisme (OMT) dels millors pobles del món per a visitar. Es tracta de Rupit, que ha estat escollit com a millor poble del món juntament amb Guadalupe (Càceres) i Alquézar (Osca). La petita localitat d’Osona té molta fama per les precioses vistes que té i per l’estètica cuidada del municipi, ple de cases de pedra amb vistes privilegiades i una composició molt harmoniosa. A més, el poble ha estat distingit pel seu entorn muntanyenc i pel patrimoni medieval que s’ha conservat. Els llocs més recomanats per l’Organització Mundial del Turisme són l’Església de Sant Miquel i el castell del segle XI.

També destaquen especialment els ponts de Can Badaire i el Pont Penjat. Així, Rupit s’ha alçat com el millor poble per la part estètica, la importància cultural del patrimoni que s’hi conserva i la responsabilitat amb el medi ambient. Rupit, de fet, destaca pel gran compromís dels seus habitants i dels visitants amb el creixement sostenible i el turisme responsable amb el medi ambient.

Alquézar, Osca, s’ha alçat guanyador del millor poble juntament amb Rupit / EP

Una cala catalana es cola en un altre rànquing

La cala d’Aiguablava és la millor de Catalunya segons la revista Condé Nast Traveler, que aquest estiu la va situar al rànquing de les millors de l’estat espanyol. L’any 2021, l’última vegada que es va concedir aquesta qualificació a una platja, la guanyadora va ser Valdevaqueros, a Cadis. En el 2020 va ser San Antonio del Mar, a Astúries, i el 2019 va ser Papagayo, a Lanzarote. Actualment encara no és coneix la platja guanyadora del 2023, però Aiguablava era finalista.