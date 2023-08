Mónica Pont ha viscut un succés molt perillós després de passar uns dies de vacances a Tulum, una de les regions més turístiques de Mèxic. La presentadora i actriu barcelonina ha confirmat que l’han assaltat a punta de pistola per tal d’intentar robar-li els rellotges de luxe que duien ella i el seu fill. En un post d’Instagram, ha relatat com va anar la cosa per tal d’advertir a altres viatgers que vagin amb compte: “Vull intentar evitar que qualsevol persona arribi a aquest país amb rellotges, joies o que canviï diners en efectiu”.

“Existeix actualment una banda a l’aeroport de la Ciutat de Mèxic que et segueix fins a casa teva i no dubta en disparar-te per tal de robar-te tot el que duguis a sobre. Gràcies pel vostre suport i, si us plau, reseu per la vida del meu porter Manuel, que en un acte d’heroisme es va jugar la vida per intentar protegir-nos”, ha afegit a Instagram en un missatge preocupant.

Mónica Pont és assaltada a Mèxic | Telecinco

Mónica Pont explica com ha estat el robatori que ha patit a Mèxic

Mónica i el seu fill van demanar un taxi a l’aeroport de la capital mexicana, el qual va dur-los fins a la casa en què ella hi resideix des de fa tres anys. El problema és que un d’aquests delinqüents instal·lats a l’aeroport els va seguir fins allà i va colar-se a l’ascensor de casa amb ells per robar-los: “Quan la porta de l’ascensor estava a punt de tancar-se, va arribar un home i va posar un peu perquè no es tanqués. Aquest individu anava amb una pistola i, de seguida, va encanyonar-la i va apuntar a un costat del fill de l’actriu. Els va dir que li donessin els rellotges, dos Rolex valorats en 20.000 € cadascun”.

“En veure la situació, el porter de l’edifici va dirigir-se contra el lladre i va intentar agafar-lo per darrere. L’home armat, sense pensar-s’ho dues vegades i sense vacil·lar, va disparar contra el treballador que ara es troba a l’UCI. Després de disparar, l’assaltant va tornar a demanar els rellotges i ells no van dubtar en complir amb els seus desitjos”, expliquen a la premsa mexicana.

Mónica Pont ha parlat amb la premsa d’allà i ha insistit que aquesta banda de l’aeroport mexicà és molt perillosa: “Aquí no importa la vida, no té valor. No dubtaran en matar-te si fa falta per tal de robar-te. S’ha de venir amb aparença de perfil baix per evitar això”. Ella està traslladada a Mèxic per feina des de fa tres anys, però comença a plantejar-se marxar del país: “La meva vida i la dels meus està per sobre d’això. Abandonaré el país com més aviat millor”.

Mónica Pont ha hagut de passar molta por, només uns dies després que Miguel Bosé traiés a la llum que l’havien assaltat a casa. El cantant, que també viu a Mèxic, es trobava a casa amb els fills quan un grup de deu encaputxats van entrar i van lligar-los a ells i al personal de la casa mentre s’enduien tot el que trobaven. Un país en què la delinqüència empitjora per moments que complica molt la seguretat dels famosos.