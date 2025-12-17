Mónica Pont marxa de Mèxic després de ser amenaçada de mort

Mónica Pont ha tingut uns últims anys molt complicats. L’actriu ha estat a punt de morir en un accident de trànsit que li va deixar la cara desfigurada, ha estat en coma i també assaltada a punta de pistola a Mèxic. Després de vuit anys vivint a l’altra punta de l’oceà, ara ha tornat a casa per preparar una obra de teatre en què quatre dones reflexionen sobre la menopausa, els fogots, els canvis hormonals. Als 50 anys, moltes dones se senten invisibles i ella vol demostrar que també es pot estar orgullosa del físic: “Aquesta és una obra on les dones poden anar amb les filles o els marits perquè entenguin que la dona que van conèixer amb 20 anys ja no és la mateixa”.
L’actriu i productora catalana ha concedit una entrevista a la revista Diez Minutos que destaca per tot el que explica sobre el seu moment actual. Com és que ha decidit abandonar Mèxic després de tant de temps? Ella mateixa ho confessa: “Quan vaig tenir l’ensurt del robatori, la banda va acabar a la presó i des d’allà em van amenaçar de mort. A més a més, que allà em sentia molt sola en tots els sentits i que el meu fill m’ha demanat que tornés perquè hem estat molt de temps separats i ara em vol al seu costat“.
Mónica Pont ha sentit la soledat en aquests anys, diu, sobretot ara que la gosseta ha mort. No té parella, actualment, i en aquest atac de sinceritat també confessa que troba “moltíssim” a faltar la sensació d’estar enamorada: “Li demano a l’univers que entri a la meva vida una persona que sigui un amor real, que em cuidi i em protegeixi“. Actualment, diu que ha deixat de sortir a fer copes per conèixer gent. Com lliga? A través de les xarxes socials, com tanta altra gent: “A Mèxic no feia més que lligar per les aplicacions amb gent molt TOP. No vaig arribar a quedar amb cap d’ells, però vaig rebre més de 50 missatges quan vaig aterrar a Espanya. A Mèxic en rebia un cada dia, potser“.
Mónica Pont reconeix que ha pensat a tirar la tovallola moltes vegades
Mónica Pont torna a actuar després de molt de temps, com dèiem, el que ha fet que rememori com van ser els seus inicis. L’actriu ha reconegut públicament que s’ha plantejat tirar la tovallola unes quantes vegades, sobretot “quan passava el que passava” amb els productors i havia de demostrar que era “més que un físic”.
Cap representant s’ha aprofitat d’ella, agraeix, però perquè creu que mai no s’ha deixat: “Si he tornat ara és perquè he trobat algú que em cuida. Quan comences, els agents el que volen és fer diners ràpids amb tu. Aquesta és una carrera de fons i està sent difícil tornar a començar a treballar a Espanya, però ho estem aconseguint”.