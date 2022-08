Mónica Pont dona detalls de l’accident que ha patit: “He estat en coma”

Mónica Pont ha reaparegut a la televisió espanyola després d’un parell d’anys vivint a Mèxic. L’actriu barcelonina ha acaparat molta atenció mediàtica recentment en patir un accident de trànsit greu en què va desfigurar-se la cara. Va haver de ser operada d’urgència i, afortunadament, el cirurgià va poder curar-la de tal manera que no li ha quedat pràcticament cap seqüela física.

N’ha parlat en una entrevista al Deluxe, en la que ha mostrat les fotografies de les impactants ferides que va fer-se en aquest xoc amb un altre cotxe. Quin va ser el problema? Que no duia el cinturó de seguretat, el que va provocar que impactés contra el vidre amb el cap. La parpella i el pòmul van veure’s afectats i va obrir-se el cap: “Em van estar cosint durant tres hores“.

En l’entrevista ha reconegut que l’impacte va arribar a ser molt greu, fins a arribar a estar inconscient: “Vaig estar en coma durant mitja, vaig estar morta i vaig tenir una experiència astral. Pensava que tot era un somni, però veia el meu cotxe destrossat des de fora i persones al voltant cridant que hi havia hagut un accident. Jo estava fora del meu cos, de debò”, va explicar per sorpresa dels companys.

Mónica Pont mostra les ferides de l’accient | Telecinco

Mónica Pont reconeix que l’accident de trànsit va ser culpa seva

Però com va anar la cosa? Ha explicat que va despistar-se mentre mirava e telèfon i que va estampar-se contra un altre cotxe: “No duia el cinturó posat i per això no van saltar els airbags del cotxe… Ara no hi haurà judici perquè les assegurances ho van arreglar tot”.

Les seqüeles de l’accident no són visibles, però les va tenir durant uns quants dies: “Quan vaig despertar-me, vaig veure’m envoltada dels treballadors del servei d’emergències. Els vaig dir que era actriu i que la meva cara no podia quedar desfigurada, que truquessin al meu metge estètic”. Un ensurt que podria haver tingut conseqüències molt més greus.