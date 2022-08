Mónica Pont reprèn la relació amb el fill després de perdre’n la custòdia

Mónica Pont va marxar a Mèxic poc abans de la pandèmia, motivada per una mala època personal i professional que va fer que volgués marxar ben lluny i deixar-ho tot enrere. La presentadora catalana va viure un divorci molt tempestuós amb el posterior judici per la custòdia del fill, el que va acabant perdent. El jutge va considerar que el fill que tenien en comú estaria millor amb el pare, el que va destrossar-la tal com ha confessat en diverses ocasions.

Avui la barcelonina n’ha donat més detalls en una entrevista molt sincera a El Español en què reconeix que la seva història personal podria protagonitzar una telenovel·la. 15 anys després de perdre la custòdia del nen, mare i fill han reprès la relació i res no la pot fer més feliç. És cert que el noi viu a Anglaterra i ella a Mèxic, però assegura que fan videotrucades molt sovint i que mai no havien estat tan units.

Vist en perspectiva, però, assegura que creu que va fer bé en deixar espai al nen: “Lluitar per un fill a vegades és deixar de lluitar. No podíem estar el pare i jo tirant d’ell perquè, al final, es trenca. Ara crec que la decisió del jutge potser va ser encertada perquè el meu fill ha pogut dedicar-se al que volia i, en canvi, si s’hagués quedat amb mi potser li hauria dit que estudiés una carrera quan ell en realitat volia ser pilot”.

Mónica Pont revela que ha estat a punt de morir en un accident | Europa Press

Mónica Pont critica la televisió i la societat espanyoles

Mónica Pont ha aprofitat per deixar anar una crítica cap a la televisió actual i la societat espanyola en general: “Em sentia mal tractada o poc valorada professionalment a Espanya, una cosa així. També va ser culpa meva perquè potser em vaig despistar una mica en la meva feina i vaig fer altres coses… Espanya no et perdona que facis un reality si ets actriu. Més enllà de no sentir-me valorada, no rebia ofertes que m’interessessin a Espanya i vaig anar-me a Mèxic. Ara estic contenta perquè aquí faig el que em ve de gust i ningú no em jutja”.

Una presentadora que ara té feina fora del seu país però que no es tanca les portes a tornar-hi en algun moment. No ho veu massa clar encara, per això, ja que de moment les úniques coses que ha vist estan a Los Angeles gràcies a la insistència del seu agent en poder buscar-li feina a la meca del cinema.

Darrerament s’ha parlat d’ella perquè va patir un accident de trànsit greu pel que va haver de ser ingressada i operada d’urgència. En unes declaracions impactants, ella mateixa va deixar clar que la cara li hauria quedat desfigurada si no fos per l’excel·lent feina del cirurgià.