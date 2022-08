Filtren les primeres fotos de la luxosa mansió de Joan Carles a Abu Dhabi

Joan Carles de Borbó viu en una mansió d’Abu Dhabi fa més de dos anys. Els escàndols econòmics que van esquitxar-lo el van forçar a abandonar Espanya enmig d’una gran controvèrsia. En un primer moment va instal·lar-se en un dels hotels més prestigiosos del paradís àrab, però no va trigar gaire en buscar una residència privada per poder gaudir de més privacitat. Es tracta d’una casa de luxe valorada en 11 milions d’euros que pertany a la família reial d’Abu Dhabi, de la qual s’acaben de publicar fotografies de l’interior.

Així és la decoració de la casa de Joan Carles I a Abu Dhabi

En aquesta casa viu Joan Carles amb cinc persones al seu servei, tres ajudants de cambra i dos escortes. És habitual veure aparèixer per allà el doctor Manuel Sánchez, el metge de capçalera de l’emèrit. A més a més, també disposa de l’ajuda d’un fisioterapeuta i d’un entrenador personal. No només fa esport, per això, sinó que també té un munt d’opcions per a entretenir-se a casa gràcies a una sala de cinema amb capacitat per a 18 persones, així com una taula de billar i un futbolí.

Pel que fa a la decoració, les fotografies que ha publicat Telecinco es pot observar que tot està en tons neutres, amb llums de disseny i unes finestres grans que aporten lluminositat a tot l’espai.

Així és el menjador de la mansió de Joan Carles de Borbó a Abu Dhabi | Telecinco

També han filtrat la foto del saló de la casa de l’emèrit | Telecinco

Joan Carles de Borbó també compta amb una piscina a la casa d’Abu Dhabi | Telecinco

La casa compta amb 1.050 metres quadrats construïts i 4.150 més de parcel·la. Parlem d’una casa de dues plantes amb sis dormitoris, set lavabos i salons enormes. Amb vistes al mar i a la piscina, es troba en un ressort molt luxós.