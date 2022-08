Canvi físic impactant de Carlota Corredera en el primer estiu sense feina

Carlota Corredera viu un dels estius més estranys de la seva vida, el primer en què es troba sense feina ni perspectives de futur. La van fer fora de Sálvame fa uns mesos amb l’excusa que ella volia canviar d’aires i crear una productora que l’ajudés a fer projectes nous. La realitat és que de moment no se sap res del seu futur professional, un temps de pausa que aprofita per gaudir d’unes vacances llargues a Grècia, Sicília i la platja gallega.

Els fotògrafs de Lecturas saben que passaria uns dies a la costa gallega per visitar la família, per la qual cosa van aprofitar per perseguir-la i captar unes imatges en banyador. Això ha permès que es vegi la diferència física que ha experimentat últimament, ja que sembla que s’ha engreixat respecte a les últimes imatges que es tenien d’ella.

Carlota Corredera en la presentació del llibre l’any pasat | Europa Press

I en les fotos d’aquest estiu, molt canviada en banyador | Lecturas

La presentadora passa l’estiu a Galícia | Lecturas

Carlota Corredera, sense feina el pròxim setembre

La periodista, com dèiem, va marxar de Sálvame després de tretze anys lligada al programa del cor. Primer com a directora darrere de les càmeres i després com a presentadora, la gallega s’acomiadava en el pitjor moment de l’espai amb l’esperança de trobar una cosa millor. De moment sembla que no ha trobat cap oferta que li interessi i tampoc Telecinco no està confiant en ella cap programa. És probable que els faci enrere totes les crítiques que va rebre per culpa de la seva implicació exagerada en el documental de Rocío Carrasco.

Mediaset està anunciant un format nou anomenat ¿Quién es mi padre? que molts pensaven que li cedirien perquè tingués feina. Ella ha dit públicament que no li consta que comptin amb ella i la revista Lecturas ha preguntat a fonts properes a la cadena, els qui asseguren que “no hi ha novetats”. Això vol dir que no li oferiran cap projecte a la pròxima temporada? Aquesta seria una molt mala notícia per a la presentadora, que ha invertit 22.000 € en una productora que no tindria res signat a hores d’ara.