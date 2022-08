La mare de Joaquín Prat parla del drama del fill petit: “Estem desesperats”

Joaquín Prat és en boca de tots des que aparegués el germà a televisió en una entrevista bomba. Per primera vegada va revelar el gran drama que travessa la família, ja que Federico ha de demanar almoina al carrer perquè no té feina ni ingressos. La periodista li va preguntar per què no demanava ajuda a la família, tenint en compte que és gent de diners. La resposta va sorprendre i va generar molta curiositat: “Ara mateix la meva relació amb ells és delicada. Pràcticament no parlem i no estic content amb ells per molts temes”.

Com era d’esperar, el presentador d’El programa de Ana Rosa i Cuatro al día ha acabat pronunciant-se públicament per defensar-se: “El meu germà és un addicte. Fa més de 12 anys que l’intentem ajudar. L’hem acompanyat a nombrosos tractaments de rehabilitació, centres de tota mena i també a casa. Finalment i després d’un camí molt dur sobretot per a la meva mare, ell va acabar decidint que marxaria a viure al sud i que continuaria amb la seva addicció. Ha continuat immers en el món terrible de les drogues i no esperem que acabi curant-se, però sí tenir privacitat familiar per continuar gestionant-ho tot de la manera menys danyosa per a tots. Són molts anys de patiment que només nosaltres coneixem”.

Ara és la mare qui ha concedit declaracions, unes paraules a la revista Semana que demostren que la dona pateix molt pel fill i que està preocupada: “El meu fill Fede és un addicte i estem desesperats“, assegura. No ha estat fàcil aquest camí, el que reconeix en una petita conversa colpidora: “Hem intentat ajudar-lo i sóc jo qui li paga el lloguer mes a mes. El problema és que sempre em truca demanant-me més diners…”, revela. En l’entrevista que va concedir el jove va dir a càmera que tots els diners que recapta al carrer els fa servir per pagar el lloguer, el que ara es demostra que és mentida perquè és la mare qui li paga.

Joaquín i Alejandra Prat es pronuncien sobre la situació del germà | Instagram

El germà de Joaquín Prat continuaria immers en el món de les drogues

El jove era mariner mercant, una feina que va perdre i que ara intenta recuperar. Ara bé, també va deixar clar que acceptarà qualsevol cosa per poder deixar de demanar diners al carrer. El que més va sobtar va ser que insistís un parell de vegades en què els diners que li dona la gent se’ls gasta en el pis “i no en drogues“, una possibilitat que ningú no havia pronunciat prèviament. Ara que la família ha confirmat que el noi continua immers en aquest món s’entén més que volgués dir aquelles paraules, les que té pinta que la família no s’ha cregut.

El drama familiar dels Prat ha generat moltíssima expectació i tots els germans estarien rebent un munt de missatges de suport després que revelessin el tema de la drogoaddicció del germà a la llum. Tots ells han volgut agrair les mostres de suport que han rebut, però també han repetit que prefereixen tractar aquest tema en la intimitat perquè han patit molt per culpa d’això.