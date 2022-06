Mónica Pont: “Si no fos pel cirurgià, ara tindria la cara desfigurada”

Mónica Pont sempre s’ha mostrat transparent en el perfil que té a Instagram, el que fa servir d’aparador per compartir amb els seguidors tot el que li passa. Això va permetre que fa uns mesos, la presentadora barcelonina confessés que havia patit un accident de trànsit greu en el que va estar a punt de morir. De fet, van arribar a estar en coma uns dies. Ara n’ha donat més detalls en una entrevista que ha deixat preocupats els seus seguidors, que van sabent d’ella amb comptagotes des que es traslladés a viure a Mèxic.

L’actriu ha parlat amb la revista Semana sobre el greu ensurt que va patir quan, per culpa seva, va xocar amb un altre vehicle: “Totes aquestes vivències i experiències et serveixen per continuar creixent i per donar les gràcies d’estar viu. Jo vaig tenir la gran sort de comptar amb el millor cirurgià plàstic de cirurgia reconstructiva, que a més a més és un gran amic. Si no fos per ell, avui estaria totalment desfigurada i, possiblement, la meva carrera acabada. Tot passa per alguna cosa, d’això estic completament segura”.

Ara ja es troba recuperada, però l’ensurt va ser gros: “Va ser culpa meva perquè em vaig despistar mentre mirava el telèfon… A més a més que no duia el cinturó de seguretat posat i per això em vaig fer tant de mal. No hi ha judicis, simplement les companyies d’assegurances ho han d’acabar d’arreglar tot. Pel que fa a les seqüeles, gràcies al cirurgià no m’ha quedat cap cicatriu visible. Afortunadament, les més greus van ser al cap i els meus cabells les tapen”.

Mónica Pont explicava així que havia patit un accident molt greu | Instagram

Mónica Pont dona detalls de la vida a Mèxic

Mónica Pont també ha volgut aprofitar l’entrevista per explicar com està des que va traslladar-se a Mèxic: “He participat en una pel·lícula i d’aquí a pocs dies començaré una nova novel·la per a una cadena de televisió molt coneguda amb la que he estat treballant aquests últims dos anys. Jo vaig venir-me aquí per ampliar fronteres i buscar oportunitats de feina noves, ja que a Espanya pràcticament no m’arribava cap projecte que em semblés interessant. A més a més, em va anar bé per distanciar-me de certs temes personals. Tot el tema amb el meu fill em va afectar molt, però afortunadament tot ha canviat i parlo més amb ell ara que jo visc aquí i ell a Londres que quan vivíem tots dos a Espanya”.

I pel que fa a la vida amorosa, en quin punt es troba? “Crec que ja he cremat aquesta etapa. Ja m’he enamorat, ja m’he casat, ja he tingut un fill… Ja ho he fet tot. Això no vol dir que estigui totalment tancada al tema de l’amor. Estic soltera, sí, però no sola. Apareixen certes persones en la meva vida, però ara ho veig des d’una perspectiva més madura. L’experiència et fa ser més cautelosa… Les pel·lícules de Disney van quedar enrere”.