Mónica Pont se va de México tras recibir amenazas de muerte

Mónica Pont ha tenido unos últimos años muy complicados. La actriz estuvo a punto de morir en un accidente de tráfico que le dejó la cara desfigurada, estuvo en coma y también fue asaltada a punta de pistola en México. Después de ocho años viviendo al otro lado del océano, ahora ha vuelto a casa para preparar una obra de teatro en la que cuatro mujeres reflexionan sobre la menopausia, los sofocos, los cambios hormonales. A los 50 años, muchas mujeres se sienten invisibles y ella quiere demostrar que también se puede estar orgullosa del físico: «Esta es una obra donde las mujeres pueden ir con las hijas o los maridos para que entiendan que la mujer que conocieron a los 20 años ya no es la misma».
La actriz y productora catalana ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos que destaca por todo lo que explica sobre su momento actual. ¿Cómo es que ha decidido abandonar México después de tanto tiempo? Ella misma lo confiesa: «Cuando tuve el susto del robo, la banda acabó en la cárcel y desde allí me amenazaron de muerte. Además, allí me sentía muy sola en todos los sentidos y mi hijo me ha pedido que volviera porque hemos estado mucho tiempo separados y ahora me quiere a su lado«.
Mónica Pont ha sentido la soledad en estos años, dice, sobre todo ahora que la perrita ha muerto. No tiene pareja actualmente, y en este ataque de sinceridad también confiesa que echa «muchísimo» de menos la sensación de estar enamorada: «Le pido al universo que entre en mi vida una persona que sea un amor real, que me cuide y me proteja«. Actualmente, dice que ha dejado de salir a tomar copas para conocer gente. ¿Cómo liga? A través de las redes sociales, como tanta otra gente: «En México no hacía más que ligar por las aplicaciones con gente muy TOP. No llegué a quedar con ninguno de ellos, pero recibí más de 50 mensajes cuando aterricé en España. En México recibía uno cada día, quizá«.
Mónica Pont reconoce que ha pensado en tirar la toalla muchas veces
Mónica Pont vuelve a actuar después de mucho tiempo, como decíamos, lo que ha hecho que rememore cómo fueron sus inicios. La actriz ha reconocido públicamente que se ha planteado tirar la toalla unas cuantas veces, sobre todo «cuando pasaba lo que pasaba» con los productores y tenía que demostrar que era «más que un físico».
Ningún representante se ha aprovechado de ella, agradece, porque cree que nunca se ha dejado: «Si he vuelto ahora es porque he encontrado a alguien que me cuida. Cuando empiezas, los agentes lo que quieren es hacer dinero rápido contigo. Esta es una carrera de fondo y está siendo difícil volver a empezar a trabajar en España, pero lo estamos consiguiendo».