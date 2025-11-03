Mónica Pont: «Pensé en suicidarme, no quería vivir sin mi hijo»

Mónica Pont se pone en la piel de varios personajes en Sofocos IA, una obra de teatro en la que actúa y también produce. Después de casi una década en México, quiere volver a captar la atención de los espectadores españoles y lo hace en una comedia coral con cuatro mujeres maduras que enfrentan los desafíos de la menopausia y el amor en la era digital. Para promocionarla, se ha abierto en canal en una entrevista a Lecturas que ha sorprendido mucho porque ha dejado titulares muy potentes sobre temas de su vida más íntima. ¿Por ejemplo? Reconoce que tuvo alguna experiencia lésbica cuando era joven: «Gustaba mucho a las mujeres».

Ella comenzó a trabajar en un momento de mucho machismo en el que muchos productores se aprovechaban de las actrices jóvenes como ella: «Muchos se te insinuaban… Un día, un famoso productor me dijo que deberíamos firmar el contrato en mi casa con una copa de vino. El contrato se quedó sin firmar. Me fui llorando a casa porque no quería acostarme con él. Llamé al director del ABC de la época y me protegió. Llamó a los productores que me acosaban, que eran dos, y los amenazó con publicarlo. Nunca más volvieron a dirigirme la palabra y, de hecho, me miraban con rabia. En su momento no le poníamos nombre, pero aquello era acoso y abuso de poder«.

Mónica Pont se sincera sobre los peores momentos que ha vivido | Europa Press

Mónica Pont es madre de un niño de quien perdió la custodia, un tema que le ha hecho mucho daño y sobre el que da más detalles en esta conversación: «Tengo un hijo maravilloso, pero me equivoqué al elegir al padre. He aprendido a quererme más y a respetarme después de las bofetadas que me ha dado la vida. Toqué fondo en mi vida, pero me ayudó mucho tener un psicólogo a quien le decía que estaba pensando en hacer una tontería».

«Pensé en suicidarme varias veces porque no quería vivir sin mi hijo. Cuando comencé a ocuparme de mí misma, pesaba 50 kg, se me caía el cabello, no tenía la regla, estaba demacrada y sin ganas de levantarme de la cama. Que el psicólogo me dijera que dejara de preocuparme y pasara a ocuparme de mí misma me cambió. Si no estoy bien, no podré ayudar a mi hijo«.

Mónica Pont confiesa que se hormona para retrasar el envejecimiento

En la obra hablan de la menopausia, como decíamos, y esto ha dado alas a la actriz para sincerarse sobre su edad: «Yo no tengo la menopausia con 54 años porque me medico y me hormono, pero hace 10 años me tuvieron que quitar un ovario y medio porque tenía dos quistes. Tengo la regla y una piel de niña de 20 años«. Llegará un momento en que el médico le dirá que debe dejar de hormonarse, lo que hará que le cambie el cuerpo: «Me da un poco de miedo porque la seguridad me la da la experiencia y mi físico, mi belleza«.

Ella ha vivido toda su vida de su imagen porque ha sido modelo: «Mi empresa se ha llamado Mónica Pont. Por eso me cuido y voy al gimnasio, he construido mi carrera a través de mi físico, mi inteligencia y mi talento. Por las noches, me paso unas máquinas de radiofrecuencia». Confiesa que invierte mucho dinero en ella misma porque teme el momento en que se vea más vieja: «Me da miedo envejecer porque mi empresa valdrá menos, las mujeres de 50 o 60 años no trabajan«. Una entrevista sorprendente que sirve para conocer un poco más del horror que debe haber vivido.