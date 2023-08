Mónica Pont ha vivido un suceso muy peligroso después de pasar unos días de vacaciones en Tulum, una de las regiones más turísticas de México. La presentadora y actriz barcelonesa ha confirmado que le han asaltado a punta de pistola para intentar robarle los relojes de lujo que llevaban ella y su hijo. En un post de Instagram, ha relatado cómo fue la cosa para advertir a otros viajeros que tengan cuidado: «Quiero intentar evitar que cualquier persona llegue a este país con relojes, joyas o que cambie dinero en efectivo en el aeropuerto».

«Existe actualmente una banda en el aeropuerto de la Ciudad de México que te sigue hasta tu casa y no duda al dispararte para robarte todo lo que lleves encima. Gracias por vuestro apoyo y, por favor, rezad por la vida de mi portero Manuel, que en un acto de heroísmo se jugó la vida para intentar protegernos», ha añadido en Instagram en un mensaje preocupante.

Mónica Pont es asaltada en México | Telecinco

Mónica Pont explica cómo ha sido el robo que ha sufrido en México

Mónica y su hijo pidieron un taxi al aeropuerto de la capital mexicana, el que los llevó hasta la casa en la que ella reside desde hace tres años. El problema es que uno de estos delincuentes instalados al aeropuerto los siguió hasta allí y se coló en el ascensor de casa con ellos para robarles: «Cuando la puerta del ascensor estaba a punto de cerrarse, llegó un hombre y puso un pie porque no se cerrara. Este individuo iba con una pistola y, enseguida, la encañonó y apuntó a un lado del hijo de la actriz. Les dijo que le dieran los relojes, dos Rolex valorados en 20.000 € cada uno».

«Al ver la situación, el portero del edificio se dirigió contra el ladrón e intentó agarralo por detrás. El hombre armado, sin pensárselo dos veces y sin vacilar, disparó contra el trabajador que ahora se encuentra en la UCI. Después de disparar, el asaltante volvió a pedir los relojes y ellos no dudaron en cumplir con sus deseos», explican en la prensa mexicana.

Mónica Pont ha hablado con la prensa de allí y ha insistido que esta banda del aeropuerto mexicano es muy peligrosa: «Aquí no importa la vida, no tiene valor. No dudarán en matarte si hace falta para robarte. Se tiene que venir con apariencia de perfil bajo para evitar esto». Ella está trasladada a México por trabajo desde hace tres años, pero empieza a plantearse marchar del país: «Mi vida y la de los míos está por encima de esto. Abandonaré el país cuanto antes mejor».

Mónica Pont ha tenido que pasar mucho miedo, solo unos días después de que Miguel Bosé sacara a la luz que lo habían asaltado en casa. El cantante, que también vive en México, se encontraba en casa con sus hijos cuando un grupo de diez encapuchados entraron y los ataron a ellos y al personal de la casa mientras se llevaban todo lo que encontraban. Un país en el que la delincuencia empeora por instantes que complica mucho la seguridad de los famosos.