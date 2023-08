Tamara Falcó viu un retrobament molt incòmode a la boda d’una amiga

Tamara Falcó i Íñigo Onieva han tornat de la tercera part del viatge de noces. Després de la seva boda multitudinària, han estat més de dos mesos de desconnexió a paradisos com Sud-àfrica, París, Bora Bora i Tahití a la Polinèsia Francesa. Els diners que s’han gastat són incalculables, tenint en compte que han estat a hotels de cinc estrelles i que han viatjat amb una de les companyies aèries més cares.

Aquest cap de setmana, han reaparegut per acudir a la boda de la millor amiga de la Tamara. Com a bona influencer, la marquesa ha compartit fotografies de l’enllaç i dels nuvis. Ara bé, el que no ha compartit amb els seus seguidors és que hauria passat un moment molt incòmode. Ha estat Look qui ha publicat la història, una informació que a ella no li agradarà veure online en un mitjà.

Tamara Falcó i Íñigo Onieva, traïts per un convidat a la boda | Europa Press

Tamara Falcó es retroba amb un enemic

Expliquen que Tamara Falcó va fer-se amiga d’Hussi Istambuli, un relacions públiques proper a Íñigo amb qui ella tenia negocis a mitges. Quan va trencar amb Íñigo Onieva, la seva amistat amb Hussi va acabar-se radicalment. Ell sí que va continuar parlant amb Íñigo, però aquesta relació també va acabar quan va reconciliar-se amb Tamara. Amb ella van deixar de seguir-se a Instagram i, pel que sembla, van deixar de parlar-se i tampoc no va estar convidat a la boda.

Ha desaparegut de la vida del matrimoni… o, almenys, ho havia fet fins ara. I és que Hussi els ha vist en la boda de l’amiga de Tamara d’aquest cap de setmana. Això vol dir que s’han retrobat i és d’esperar que aquesta escena no fos molt agradable després de mesos sense parlar-se i, segurament, més d’una discussió: “Aquest devia ser un moment que entenem, sí o sí, incòmode”, escriuen.

No s’ha publicat cap imatge amb ell i tampoc no se sap si realment van parlar o no. Sigui com sigui, pertanyen al mateix grup d’amics i és bastant probable que hagin d’anar trobant-se de tant en tant.