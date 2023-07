Isabel Preysler, “molt incòmoda” per culpa d’un gest d’Íñigo en el casament

Isabel Preysler mai no ha estat fan d’Íñigo Onieva, el marit de la seva filla Tamara Falcó. Des que va saber-se que li havia estat infidel, que ella hauria insistit en què no hauria de perdonar-lo. La marquesa no li va fer cas i ha acabat casant-se amb ell, però això no impediria que la mare continuï pensant el mateix. Mentre el matrimoni gaudeix del seu viatge de noces, de fet, s’ha filtrat a la premsa que la sogra s’hauria molestat molt amb un gest que hauria tingut Íñigo durant la cerimònia.

La revista Diez Minutos ha parlat amb alguns testimonis que asseguren que Isabel tenia “cara de circumstàncies” durant l’enllaç: “Li hauria molestat molt l’actitud dels amics del marit de la filla, ja que considera que tenien una actitud sobreestimulada”. Sempre s’ha dit que la taula dels amics del nuvi és la més escandalosa, però ella considera que s’haurien passat de voltes. Per una altra banda, tampoc no li hauria fet gràcia que es referís a ella com a “Isa” durant un dels discursos.

“Isabel Preysler estava molt incòmoda, sobretot durant el discurs dels amics i testimonis d’Iñigo perquè van evidenciar que venien de passar-s’ho bé. Estaven molt alegres i Íñigo no feia més que referir-se a ella com a Isa. Ella se sentia incòmoda i veia que si la situació no es controlava, se li podia anar de les mans”, afegeixen.

Isabel Preysler no estaria molt contenta amb el marit de la seva filla Tamara | Europa Press

Mario Vargas Llosa no va estar convidat a la boda de Tamara Falcó i Íñigo Onieva

En aquest enllaç, un dels grans absents va ser Mario Vargas Llosa. Sempre s’havia dit que el premi Nobel va mantenir molt bona relació amb la filla d’Isabel Preysler quan sortien junts, però aquest bon rotllo s’hauria trencat després de la mediàtica ruptura amb la socialité. Pilar Eyre manté que ell continua estimant a l’ex, per això: “Isabel sap que Mario la continua estimat i que no és capaç d’oblidar la intensa felicitat que va viure al seu costat. La seva cara, habitualment trist, només s’animava quan els periodistes la mencionaven com si el simple fet d’escoltar el seu nom alleugereix el pes que duia en la seva ànima”.

La prova que encara sentiria alguna cosa per ella l’hauria tingut la setmana passada, quan l’escriptor va ser ingressat a l’hospital amb coronavirus. Els fills li haurien dit que moltes persones conegudes els havien escrit per interessar-se sobre el seu estat de salut. L’única persona per qui va preguntar? Exacte, ella: “I no hi ha res d’Isabel?“, s’hauria atrevit a preguntar un temps després. Doncs bé, segons la periodista barcelonina, Isabel no hauria trucat i això l’hauria entristit.

Mario Vargas Llosa ha criticat Isabel Preysler | Europa Press

La veritat d’aquesta ruptura és probable que mai no surti a la llum. Algunes persones diuen que la gelosia hauria tingut un paper important en la separació, mentre que d’altres continuen dient que Tamara Falcó hauria deixat clara la seva postura contra el Nobel. De moment tot són especulacions que només una exclusiva podrà dir si són certes o no.