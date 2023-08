Detenen dos homes per un incendi que ha cremat un pis a Lleida

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida (Segrià) han detingut dos homes, de 22 i 30 anys, per provocar presumptament un incendi que ha cremat el segon pis d’un bloc de 3 plantes més planta baixa al carrer Mart del barri de la Mariola de la capital de la Terra Ferma. Segons ha informat la policia de la Generalitat a través del seu compte d’X, anteriorment conegut com a Twitter, les dues detencions s’han efectuat poc després d’iniciar-se el foc. De moment, es desconeixen les causes o motivacions per provocar el foc i els cossos policials a hores d’ara ho estan investigant.

Els Bombers han rebut l’avís poc abans de dos quarts de nou del matí i ha calgut atendre 5 persones en el lloc dels fets. A més, el foc ha provocat que altres veïns s’hagin hagut de confinar a casa seva per la propagació del fum. També han explicat que quan han arribat al lloc dels fets, l’incendi estava “completament desenvolupat” i han destacat que a l’habitatge on s’ha originat el foc hi havia “molta càrrega de combustible”. En conseqüència, el foc ha cremat completament el segon pis. Per apagar les flames han fet servir un camió escala i el fum també ha afectat el tercer pis.

Un cotxe dels Mossos d’Esquadra aparcat davant de la comissaria de Lleida / ACN

Dues persones traslladades a l’Hospital Arnau de Vilanova

Ara, els Bombers revisen l’immoble per mirar que no hi hagi afectació i s’espera la compareixença de l’arquitecte municipal per fer algunes tasques de desenrunament. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha hagut d’activar quatre unitats per aquest succés i durant la seva intervenció han dut a terme 5 assistències: 2 persones, en estat menys greu, que han estat traslladades a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i 3 persones, també en estat menys greu, han rebut l’alta al mateix lloc dels fets.