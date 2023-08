Feijóo implora a Sánchez que el deixi ser president dos anys

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofert aquest dimecres al president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, un acord per reduir la legislatura a la meitat. És a dir, si els socialistes permeten que Feijóo sigui investit president en el debat previst per al 26 i 27 de setembre, el popular es compromet que la legislatura duri un màxim de dos anys. El popular li ha lliurat al president en funcions un text de 8 pàgines en què es conté aquesta proposta i li ha demanat que “en nom de la centralitat” permeti que la llista més votada governi Espanya.

Els PP consideren que si Sánchez s’obre a acceptar aquesta proposta, quedaria “desactivada” la influència que volen tenir els partits independentistes en la governabilitat de l’Estat i, en declaracions a Europa Press, els populars asseguren que així “Espanya podria garantir la igualtat de tracte dels espanyols”.

Per això, Feijóo ha demanat al PSOE en la reunió que ha mantingut amb Sánchez al Congrés que faciliti la seva investidura per fer front a sis pactes d’Estat, i per fer front a una legislatura que tindria una durada de dos anys. “Davant el risc de repetir eleccions en quatre mesos, Feijóo ofereix un mandat de 24 mesos per emprendre les reformes pendents per al nostre país”, assenyalen des del PP.

Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, aquest dimecres al Congrés / ACN

“Davant el risc de repetir eleccions en quatre mesos, Feijóo ofereix un mandat de 24 per emprendre les reformes pendents per al nostre país”, assenyalen el text. A més, precisa que “transcorregut aquest període, es procedirà a la convocatòria d’eleccions generals, llevat que els partits signants d’aquest acord considerin convenient la continuïtat de la legislatura per tancar aquests acords o nous”.

El PP ofereix al PSOE sis pactes d’Estat

El document que el PP ha entregat al PSOE durant la trobada estableix que “la legislatura es donarà per acabada quan aquests sis pactes d’Estat s’hagin materialitzat o en un termini màxim de dos anys”. Aquests sis acords, que tindrien una comissió específica al Congrés o al Senat, són: Pacte de Regeneració democràtica, Pacte per l’Estat de Benestar, Pacte pel Sanejament Econòmic, Pacte per les Famílies, Pacte Nacional de l’Aigua i Pacte Territorial.

L’última de les propostes, el Pacte Territorial, tindria la seva comissió al Senat i buscaria convertir la Cambra Alta en “una veritable Cambra de representació territorial”. També buscaria enfortir “l’Espanya de les autonomies” mitjançant un “diàleg multilateral”, així com aprovar un nou model de finançament autonòmic i local.

Despleguen una estelada darrera de Míriam Nogueras i Antoni Castellà / Mireia Comas

Un executiu per frenar l’independentisme

L’Executiu proposat per Feijóo, que estaria compost per 15 ministeris, es comprometria a “defensar la integritat territorial de la Nació espanyola” i rebutjaria les sol·licituds de referèndum d’independència i d’amnistia expressades pels partits independentistes que, segons el líder del PP, està “envalentit”.

Feijóo ha dit en roda de premsa després de la reunió que “és incomprensible que el 6% que han votat independentistes puguin condicionar les polítiques d’Estat”. “Tota aquesta negociació s’està fent amb l’independentisme envalentit perquè demanen l’alliberament de presos condemnats per delictes de sang, perquè estan plantejant una amnistia general per als condemnats per atemptar contra l’integritat de l’Estat i, fins i tot, estan demanant un referèndum d’independència”.