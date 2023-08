VÍDEO | Tromba d’aigua a Teià

Durant aquesta nit passada diverses tempestes han descarregat al litoral central i el Maresme ha estat una de les zones on les tempestes han estat més intenses. Per exemple, a Teià (Maresme), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, s’han acumulat 88,7 litres/m2 durant aquesta matinada. Una tromba d’aigua que, segons el vídeo compartit pel meteoròleg de TV3 Francesc Mauri, ha inundat els carrers. Altres usuaris han mostrat com l’aigua també ha arrossegat alguns vehicles aparcats a la via pública.

Però aquesta no ha estat l’única tempesta important d’aquesta nit. Entre les 20 h de dimarts i primera hora d’aquest dimecres l’estació de Cabrils ha acumulat 73,7 l/m2, seguida de l’estació del Prat de Llobregat (58,1 l/m2), l’estació de Port de Barcelona ZAL (42,2 l/m2) i l’estació Barcelona Raval (33,4 l/m2).

Avisos per inundacions

La majoria dels avisos han estat per inundacions en habitatges particulars o goteres. Els Bombers han atès habitatges particulars a Arenys de Mar, Premià de Mar, Cornellà, el Masnou o Cabrera, però no hi ha persones afectades. Per la seva banda, el 112 ha rebut en aquest episodi, i fins a les 8 del matí, un total de 75 trucades, la majoria des del Barcelonès (41) i Maresme (27).

Més tempestes aquest dimecres

Així mateix, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per intensitat i acumulació de pluja en catorze comarques: Solsonès, Gironès, Berguedà, Osona, Selva, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès i Tarragonès.

Serà possible algun xàfec al litoral central o al litoral nord de Tarragona així com al Prepirineu. La precipitació anirà acompanyada localment de tempesta i de calamarsa o pedra. Serà d’intensitat entre feble i moderada i acumularà quantitats minses o poc abundants, si bé puntualment podrà ser forta o torrencial, i entre molt abundant i extremadament abundant al sector central del litoral i el prelitoral.