Sumar no inclou Laura Borràs en l’amnistia

La vintena de catedràtics i juristes que coordina l’advocat i exsecretari general del grup de Podem al Congrés, Jaume Asens, ja treballa en l’articulació de la futura Llei d’amnistia, que, segons Sumar, hauria d’afectar totes les parts, també els policies investigats per les càrregues de l’1-O perquè “les amnisties afecten les dues parts d’un conflicte“. Tanmateix, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ara per ara no estaria inclosa entre les persones beneficiades per la mesura de gràcia perquè, segons ha justificat Asens en una entrevista a RAC-1, s’està treballant amb una llista que no la inclou entre els represaliats.

L’exlíder dels comuns al Congrés ha recordat en aquest sentit que l’expresidenta del Parlament no apareix en la llista d’Òmnium Culturtal, que parla de més de 4.000 represaliats. Tot i que ha dit que no hi ha “cap impediment legal” per incloure-la, considera que afegir Borràs a la llei podria resultar més fràgil de cara al Tribunal Constitucional. “És una hipòtesi i ho hauríem d’estudiar”. Amb tot, veu clar que si la llei s’acaba fent, segur que acaba al Constitucional”.

Jaume Asens es mostra “optimista” a hores d’ara amb les negociacions amb les formacions independentistes: “Hi ha voluntat d’apropar posicions. Tenim una oportunitat històrica. Cal deixar de demonitzar Junts, és un actor amb qui s’ha de poder arribar a acords, hi tenim l’obligació. Si no, sabem el que ve: l’extrema dreta”. Tot i això, remarca les negociacions estan en un període inicial i que es troben “a la casella de sortida”.

En aquest sentit, ha detallat que “el repte principal és posar-nos d’acord sobre què volem fer i quina és la manera de fer-ho” i que per això “de moment tractem qüestions formals i no de fons”. A més, ha revelat que des de Sumar també estant estudien altres fórmules alternatives a l’amnistia, però no ha volgut aprofundir en detalls que no pot explicar. “L’objectiu és treure definitivament el conflicte dels tribunals i tornar-lo a la política”, ha sentenciat.

Jordi Turul i Carles Puigdemont en una reunió de l’executiva de Junts a Argelers, a la Catalunya Nord / Europa Press

L’advocat Jaume Asens ha confirmat contactes amb el president a l’exili, Carles Puigdemont, però no ha volgut entrar en detalls i que hi ha coses que no pot explicar. Per exemple, no vol dir si s’ha reunit en persona amb Puigdemont a Waterloo perquè ell no l’ha autoritzat a dir-ho. “Mai he deixat de parlar amb representants d’ERC, Junts i Bildu, i això inclou Puigdemont”, ha deixat clar.