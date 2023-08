Sumar no incluye a Laura Borràs en la amnistía

La veintena de catedráticos y juristas que coordina el abogado y exsecretario general del grupo de Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ya trabaja en la articulación de la futura Ley de amnistía, que, según Sumar, tendría que afectar todas las partes, también los policías investigados por las cargas del 1-O porque «las amnistías afectan las dos partes de un conflicto«. Aun así, la presidenta de Juntos, Laura Borràs, hoy por hoy no estaría incluida entre las personas beneficiadas por la medida de gracia porque, según ha justificado Asens en una entrevista en RAC-1, se está trabajando con una lista que no la incluye entre los represaliados.

La exlíder de los comunes en el Congreso ha recordado en este sentido que la expresidenta del Parlamento no aparece en la lista de Òmnium Cultural, que habla de más de 4.000 represaliados. A pesar de que ha dicho que no hay «ningún impedimento legal» para incluirla, considera que añadir Borràs a la ley podría resultar más frágil de cara en el Tribunal Constitucional. «Es una hipótesis y lo tendríamos que estudiar». Con todo, voz claro que si la ley se acaba haciendo, seguro que acaba al Constitucional».

Jaume Asens se muestra «optimista» a estas alturas con las negociaciones con las formaciones independentistas: «Hay voluntad de acercar posiciones. Tenemos una oportunidad histórica. Hay que dejar de demonizar Junts, es un actor con quien se tiene que poder llegar a acuerdos, tenemos la obligación. Si no, sabemos el que viene: la extrema derecha». Aun así, remarca las negociaciones están en un periodo inicial y que se encuentran «a la casilla de salida».

En este sentido, ha detallado que «el reto principal es ponernos de acuerdo sobre que queremos hacer y qué es la manera de hacerlo» y que por eso «de momento tratamos cuestiones formales y no de fondos». Además, ha revelado que desde Sumar también estando estudian otras fórmulas alternativas en la amnistía, pero no ha querido profundizar en detalles que no puede explicar. «El objetivo es sacar definitivamente el conflicto de los tribunales y volverlo a la política», ha sentenciado.

Jordi Turul y Carles Puigdemont en una reunión de la ejecutiva de Juntos a Argelers, en la Cataluña Norte / Europa Press

El abogado Jaume Asens ha confirmado contactos con el presidente al exilio, Carles Puigdemont, pero no ha querido entrar en detalles y que hay cosas que no puede explicar. Por ejemplo, no quiere decir si se ha reunido en persona con Puigdemont a Waterloo porque él no lo ha autorizado a decirlo. «Nunca he dejado de hablar con representantes de ERC, Junts y Bildu, y esto incluye Puigdemont», ha dejado claro.