Ayuso trata de «bisoño» a Feijóo por intentar negociar con el PSOE

El PP ha querido escenificar un acto de hermandad entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del partido, Alberto Núñez-Feijóo, pero no les ha terminado de salir bien del todo. En el discurso, Ayuso ha querido aparentar que apoyaba a Feijóo para conseguir su investidura, pero realmente lo ha dejado en ridículo con el vocabulario que ha utilizado. De hecho, lo ha tildado de ‘bisoño‘, una palabra que significa «nuevo e inexperto», por intentar negociar con el PSOE para sacar adelante su investidura.

«Abramos los ojos. La base social del PSOE ha cambiado. Ya no es la igualdad que tanto han utilizado. No nos damos cuenta, apelamos de forma ‘bisoña’ -es decir, ingenua o inexperta- a un partido cuyos principios han desaparecido, unos supuestos valores socialistas que ya no existen. La vieja guardia es maltratada y han fabricado un monstruo que ya no responde a su amo, a su creador», ha remachado Ayuso durante su intervención. «La política nacional está pasando por un momento muy difícil, en que nos encontramos por primera vez con un frente que tiene como objetivo debilitar España y transformarla con debates absurdos como la supuesta plurinacionalidad y el feminismo de última hora«, ha avisado.

Así, ha dejado en ridículo a Feijóo por la manera como está llevando las negociaciones un día después de que le suplicara a Pedro Sánchez que le permita gobernar durante dos años a cambio de seis pactos de Estado. Lo ha dicho en Collado Villalba, en un acto de los populares ante la plana mayor del partido y ante el mismo Feijóo, que ha aplaudido su discurso.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid | Europa Press

Ayuso se alaba a ella misma y a sus políticas

Una parte de las declaraciones de Ayuso han contribuido a maquillar un poco estos reproches por las negociaciones con el PSOE, puesto que ha dicho que Feijóo «es un hombre con principios que ha venido a la política a servir» y ha hecho «un paso adelante para representar todos los españoles que no soportan la pérdida de soberanía, de valores y principios». Esta, pero, ha sido la única parte donde lo ha alabado, porque las siguientes intervenciones las ha dedicado a alabarse a ella misma y las políticas que ha aplicado en la comunidad que gobierna, que según ella «frenan el discurso y el negocio de los nacionalismos».