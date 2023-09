La Moncloa es desvincula de la trobada de Puigdemont i Díaz

Aquest dilluns al matí el president a l’exili, Carles Puigdemont, i la vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de la plataforma de partits Sumar, Yolanda Díaz, han mantingut una reunió des de Brussel·les per afrontar les negociacions per a una possible investidura de Pedro Sánchez. Una reunió que ha resultat profitosa, segons han detallat tots dos líders a través d’un comunicat conjunt un cop ha acabat la trobada. Aquesta reunió, però, ha aixecat força polseguera i no tothom l’ha vista amb bons ulls.

Per la seva banda, el govern espanyol i el PSOE s’han desmarcat de la trobada entre el líder independentista i Díaz. Fonts de la presidència del govern espanyol apunten que Díaz es reuneix amb Puigdemont “en nom de Sumar, no del govern”, i per tant “no té res a veure ni amb el PSOE ni amb Moncloa”. De fet, asseguren que la líder de Sumar va anunciar aquest passat diumenge, és a dir, poques hores abans que se celebrés la trobada amb el president a l’exili, la seva voluntat de reunir-se amb Puigdemont. És sota aquesta premissa que la Moncloa intenta desvincular-se d’aquesta reunió. En aquest sentit, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha evitat durant una entrevista a Onda Cero pronunciar-se sobre la reunió entre Díaz i Puigdemont. “Hi deu haver anat com a líder de Sumar, perquè no hi va per un encàrrec del president del govern”, assevera.

La vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, durant la tramitació de la reforma del Codi Penal al Congrés / Europa Press

La reacció independentista

Mentre que el PSOE i el govern espanyol han corregut a desvincular-se la trobada i no han entrat a valorar-la en clau política, des de l’independentisme català s’han mostrat satisfets amb aquesta trobada. Per la seva banda, des d’ERC celebren “totes les vies d’interlocució que s’obrin en el camí de la negociació” i creuen que “com més actors s’hi sumin serà positiu”. Una idea contrària a la que expressen des de la CUP, qui considera que l’independentisme no s’ha de reunir amb l’Estat si no es parla fermament i “exclusivament” d’amnistia i autodeterminació.

Veus contràries a la reunió

Com era d’esperar, la celebració d’aquesta trobada no ha tingut una bona rebuda entre les dretes i extrema dreta espanyola. Des de VOX consideren “extremadament greu” que la líder de Sumar s’hagi reunit amb Puigdemont: “Avui el govern d’Espanya està assegut amb un pròfug de la justícia”, etzibaven. Una idea molt similar a la que han transmès des del PP, qui acusa Sánchez d’haver instigat una trobada amb Puigdemont fent servir a Díaz de peó dins el taulell.