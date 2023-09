Puigdemont es reuneix amb Yolanda Díaz a Brussel·les

L’expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, es reunirà aquest dilluns al migdia amb la vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz. La reunió serà a les 12 hores a la sala Spinelli 5E1 del Parlament Europeu a Brussel·les (Bèlgica).

La trobada es produirà en el marc de les negociacions per a la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez i, a hores d’ara, segons ha confirmat fonts de Junts a El Món, no està previst que hi hagi cap mena de valoració a la premsa sobre la trobada. Tot i això, la premsa podrà prendre fotografies de la trobada així com de l’arribada dels dos polítics.

També hi participaran l’exconseller i eurodiputat de Junts per Catalunya, Toni Comín, i l’expresident d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, que va ser designat negociador de Sumar amb Junts i que treballa amb una vintena d’experts una proposta de llei d’amnistia, un dels reclams de l’independentisme per facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, en un acte de campanya / Europa Press

El PSOE es desmarca

L’ala socialista del govern espanyol s’ha desmarcat del viatge de Yolanda Díaz, que assisteix en nom de Sumar, i el PSOE ha deixat clar que “no té res a veure” amb la trobada que se celebrarà avui a Brussel·les, de la qual no se’n van assabentar fins aquest diumenge a última hora de la nit.

Un dia abans que Puigdemont fixi les condicions

Aquesta trobada se celebrarà vint-i-quatre hores abans que Carles Puigdemont faci pública la seva estratègia negociadora per a la investidura en una conferència a Brussel·les. La conferència, a les 11.00 hores, servirà per fer públics els detalls del “marc” que proposarà la formació independentista als partits que vulguin negociar amb ells en aquesta conferència i inaugurarà una jornada interparlamentària per coordinar accions davant del darrer tram de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea. “La nostra posició just al mig de tot l’escaquer polític comporta una responsabilitat, sobretot davant dels nostres electors i els catalans, i per això importa tant la forma com el fons”, va subratllar Carles Puigdemont.