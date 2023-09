Aragonès assistirà a la manifestació de la Diada

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat en una entrevista a Els Matins de TV3 que assistirà a la manifestació de la Diada que organitza l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) després que l’any passat renunciés a fer-ho. “La meva previsió és participar en la manifestació de l’11 de setembre”, ha dit.

Aragonès, que ha subratllat que a la manifestació hi haurà l’ANC, Òmnium, l’Associació de Municipis per la Independència i moltes altres entitats independentistes, ha al·legat que enguany anirà a la concentració perquè “la situació és diferent” i la protesta, segons ell, està molt enfocada “cap a la pressió cap al govern espanyol en ocasió de la investidura“.

També ha destacat que la protesta de la Diada servirà per recordar que “el nostre objectiu és la independència del país i tot el que hem d’aconseguir”. “No només avançar cap a l’amnistia, sinó també a resoldre el conflicte polític amb l’Estat. És a dir, que Catalunya pugui decidir, pugui votar; i es pugui implementar el resultat”, ha subratllat.

Puigdemont i Aragonès a la sortida del restaurant i just abans de dirigir-se a Castell Rose on s’ha trobat/Quico Sallés

Oferiment a Junts

Aragonès ha ofert a Junts per Catalunya una negociació “coincident i coordinada” amb el PSOE per a una possible investidura de Sánchez i ha celebrat que “decideixi ara explorar aquesta negociació que feia un any veien impossible”. En aquest sentit, ha remarcat que “quan, a ERC, estàvem sols, aconseguim passos. Si s’hi afegeixen altres formacions es multiplicaran els efectes”. A més, el president ha recordat que ell no s’ha mogut de la seva posició i ha assenyalat que “fa un any deia que cal forçar l’Estat a continuar negociant per resoldre el conflicte polític, amb l’amnistia i l’autodeterminació com a solucions”.

Amnistia per a Puigdemont, però no per a Borràs

El president de la Generalitat ha defensat una amnistia que inclogui Carles Puigdemont, però n’ha exclòs la presidenta de Junts, Laura Borràs, perquè el cas de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) “no té res a veure amb l’1-O“. “El seu partit i el seu entorn pot considerar que és injust, però els fets no tenen res a veure amb l’1-O i una amnistia fa referència a uns fets i no a unes persones”, ha remarcat.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, després de l’executiva del partit / ACN

També ha exclòs els agents de policia encausats per l’1-O d’un eventual acord d’amnistia. “Qui està a l’exili? La policia? Qui ha estat a la presó? La policia? Qui té el patrimoni de la seva família embargat? La policia? No hi ha cap policia a l’exili. Enfoquem-nos on està al problema, que és la repressió injusta de l’independentisme“, ha afegit.

Descarta el retorn de Junts

El president de la Generalitat ha assegurat que el retorn de Junts al Govern “no està sobre la taula” perquè, segons ell, “d’un govern no es va entrant i sortint”. “Un govern necessita una continuïtat i volem treballar amb Junts en tots els àmbits en què sigui possible. M’agradaria fer-ho també amb la CUP i comuns”, ha afegit.