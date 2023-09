Un compte fake intenta ‘matar’ Tomeu Penya

Un mes després que li passés al cantautor José Luis Perales, que va haver de desmentir a les xarxes socials la seva mort, li ha tocat el torn al cantautor mallorquí Tomeu Penya, de 74 anys. Un fals compte de Produccions Blau a la xarxa social X, anteriorment anomenada Twitter, ha fet saltar les alarmes cap a les 7.30 hores amb aquest missatge: “Ha mort Tomeu Penya, cantant i autor, home de cultura, veu de la música mallorquina estimada a Catalunya, Espanya i arreu del món”.

Abans d’una hora, el compte oficial del segell que edita els discs de Tomeu Penya ho ha desmentit tot: “Aquest comunicat NO és veritat i aquest compte NO és de Produccions Blau. Tomeu Penya es troba perfectament”. I per si quedava algun dubte, com ja va passar amb Perales, el mateix afectat ha fet una piulada breu, però contundent. I per si hi havia cap dubte, el mateix Tomeu Penya ha sortit al pas amb un missatge tant lacònic com contundent: “Estic bé“.

Estic bé 🤠 — Tomeu Penya (oficial) (@TomeuPenya) September 4, 2023

Un portaveu de Produccions en Blau, en conversa amb El Món, ha afirmat que “han creat un compte fals i han donat aquesta merda de notícia“. Des del segell també han remarcat que en Tomeu Penya “es troba perfectament” i que està centrat en la gravació d’un nou disc, que està previst que es publiqui a finals d’any. “Avui, justament, entra l’estudi per gravar unes veus. Està perfectament”, han remarcat des del segell durant la conversa amb aquest diari. “No sé per què fan aquestes coses”, ha insistit sobre el compte fals que ha difós la notícia.

No prendran mesures

Tanmateix, la productora ha condemnat aquesta broma “de mal gust” i, tot i que no vol fer “més enrenou” amb el compte fals que ha difós la notícia de la mort del cantautor mallorquí, ha anunciat que posaran en marxa “les mesures pertinents”. “Des de Blau informem que el comunicat sobre Tomeu Penya està fet des d’un compte fals que res té a veure amb nosaltres. Tomeu Penya es troba en perfecte estat de salut”, han insistit.